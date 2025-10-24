Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een kwart van de Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd door een politieke partij

Een kwart van de Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd door welke politieke partij dan ook. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en persbureau ANP, waaraan ruim 13.000 mensen meededen.

Vooral mensen die van plan zijn blanco te stemmen of nog niet weten op wie ze gaan stemmen, zeggen dat geen enkele partij past bij hun idealen. Iets meer dan de helft van de bevolking vindt wél dat er een partij is die hun standpunten goed vertegenwoordigt.

SGP-stemmers voelen zich het meest gehoord

Onder SGP-kiezers is het gevoel van vertegenwoordiging het grootst: ruim driekwart van hen zegt zich goed vertegenwoordigd te voelen. Ook onder kiezers van GroenLinks-PvdA en DENK is dat vertrouwen relatief hoog.

Aan de andere kant geven veel JA21-stemmers aan dat ze weliswaar op de partij willen stemmen, maar zich er niet echt door vertegenwoordigd voelen. Dat geldt in mindere mate ook voor kiezers van de SP en de Partij voor de Dieren.

Jongeren voelen zich beter vertegenwoordigd dan dertigers door een politieke partij

Opvallend genoeg voelen jongere kiezers zich over het algemeen beter vertegenwoordigd door de politiek dan oudere leeftijdsgroepen. Meer dan de helft van de ondervraagden tussen de 18 en 34 jaar zegt minstens één partij representatief te vinden.

Bij mensen tussen de 35 en 49 jaar is dat juist omgekeerd: ruim een kwart vindt dat geen enkele partij hun belangen goed uitdraagt.

Verschil tussen praktisch en theoretisch opgeleiden

Ook de opleidingsachtergrond speelt een rol. Van de theoretisch opgeleiden vindt 57 procent dat er een partij is die hen vertegenwoordigt. Bij praktisch opgeleiden ligt dat percentage lager, op 46 procent.

De enquête van Kieskompas werd gehouden tussen 26 en 30 september onder 13.159 volwassen Nederlanders. Deelnemers reageerden op de stelling: „Ik voel me vertegenwoordigd door (minstens) één politieke partij.”

