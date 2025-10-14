Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de goedkoopste supermarkt van Nederland, die in een tijdperk van dure boodschappen terrein wint

De boodschappen zijn (te) duur, is de afgelopen jaren een veelgehoord sentiment. Aldi profiteert daarvan, want de supermarkt won in marktaandeel. Uit meerdere onderzoeken komt de discounter uit de bus als goedkoopste supermarkt.

Boodschappen worden duurder en duurder, maar we beknibbelen er blijkbaar niet op. Supermarkten verdienden volgens onderzoeksbureau Hiiper 4,2 procent meer aan omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook was er een hogere transactiewaarde (3,4 procent) door de inflatie en deden Nederlanders vaker boodschappen.

Goedkoopste supermarkt Aldi de grote winnaar

Hiiper bestempelt Aldi tot de ‘grote winnaar’. Ze kregen 5 procent meer klanten en 9 procent hogere besteding per transactie. De reden: Aldi hamert voortdurend op de lage prijzen en plukt daar de vruchten van. Ze kregen er een procent aan marktaandeel bij. Klinkt misschien weinig, maar dat is goed voor een omzet van zo’n 500 miljoen euro, schrijft het Algemeen Dagblad.

Begin dit jaar riep de Consumentenbond Aldi en Dirk uit tot de goedkoopste supermarkten voor budgetboodschappen. Dat zijn producten die de supermarkt aanbiedt als goedkoopste alternatief voor een A-merk. Aldi en Dirk zijn gemiddeld 8 procent goedkoper dan gemiddeld.

Ook KASSA kwam tot de conclusie dat Aldi de goedkoopste is. Het programma ging in februari met een boodschappenlijstje, met daarop de ‘alledaagse’ producten zoals fruit, pasta, thee en wasmiddel, langs bij de zes grootste supermarkten van Nederland. Tussen de duurste supermarkt (Albert Heijn) en de goedkoopste (Aldi), zit ruim tien euro verschil.

Ook Nettorama en Vomar presteren goed. „Door de aanhoudende inflatie, zien we consumenten retail breed kiezen voor de onderkant”, zegt Joep Smeets, Managing Director van Hiiper.

De Consumentenbond De Consumentenbond maakt geen winst en opereert 100 procent onafhankelijk. Daarom zijn leden voor de Consumentenbond belangrijk. Wil jij toegang tot alle testresultaten, weten waar je recht op hebt en miskopen voorkomen? Lees hier hoe jij informatie van De Consumentenbond optimaal kunt benutten.

Lidl en Dirk maken pas op de plaats

Bij Lidl lijkt de „schwung” eruit, stelt Hipper. Klanten laten de formule niet per se links liggen, want hun marktaandeel daalt maar licht. Maar Aldi loopt wel flink in. Ook Dirk maakt een pas op de plaats. De supermarkt groeit nauwelijks in klantaantallen en ook hun transactiewaarde groeit minder hard. Daarom houden ze de marktgroei niet bij, met een licht dalend marktaandeel als gevolg.

Jumbo verloor de laatste jaren aan marktaandeel, maar dat lijkt nu gestabiliseerd. De vrije val, die deels kwam door bovengemiddeld veel impact van de tabaksban in supermarkten, lijkt definitief ten einde. Ook voor Plus gloort er hoop, die een dip achter zich lijkt te laten.

Vorige Volgende

Reacties