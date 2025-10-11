Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lale Gül over afkeer diversiteitsbeleid: ‘Woke is onder jongeren een scheldwoord geworden’

Heel wat HR-professionals (één op de vijf en vooral de jongere werknemers) vinden een diversiteitsbeleid onzin of zien het als ‘woke’, blijkt uit onderzoek. Dat leidt weer tot onnodige polarisatie binnen de organisatie. Opiniemaker en schrijfster Lale Gül ging gisteravond op dat nieuws in in Nieuws van de Dag. „Dan ben je een loser.”

Terwijl de vraag om inclusie de afgelopen jaren alleen maar luider werd, lijkt er nu juist een tegenbeweging op te komen die het te woke vindt. En dat ‘op HR’, vroeger Personeelszaken genoemd, medewerkers die het ‘woke-beleid’ moeten uitvoeren. Ook in Nederland sijpelt een trend door die eerder al zichtbaar was in de Verenigde Staten, waar grote bedrijven diversiteitsprogramma’s massaal schrapten.

Tot die conclusie komt Visma YouServe, een specialist in HR- en salarisadministratie, na onderzoek onder HR-professionals.

Deel jongeren noemt diversiteitsbeleid zelfs ‘onzin’

De onderzoekers noemen het opvallend dat vooral jonge HR-professionals sceptisch zijn over diversiteitsbeleid. Van de ondervraagden onder de 30 jaar vindt 28 procent dat diversiteit en inclusie te woke zijn en eerder leiden tot verdeeldheid dan tot verbinding. Ter vergelijking: onder HR-professionals van 50 jaar en ouder is dit 15 procent. 21 procent van de jongere groep noemt een diversiteitsbeleid zelfs onzin. De weerstand blijkt juist groter onder de generatie waarvan doorgaans wordt aangenomen dat zij diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Maar nee: te woke.

„We verwachten vaak dat juist jongeren diversiteit en inclusie vanzelfsprekend vinden, maar dit onderzoek laat zien dat die aanname niet altijd klopt”, zegt Annemarie Nefkens, HR-director bij Visma YouServe. „Het onderstreept hoe belangrijk het is om het gesprek open en eerlijk te voeren. Het diversiteitsbeleid is geen vaststaand pakket dat je afvinkt.”

Je bent eigenlijk een beetje een loser als je zegt: ‘ik ben woke’.

Lale Gül over woke in Nieuws van de Dag

Lale Gül (zie de video hierboven) kreeg het onderzoek onder ogen en zegt in Nieuws van de Dag over de jonge HR-mensen die diversiteitsbeleid te woke vinden: „De publieke opinie is gekanteld. Rechts in opkomend in de politiek, in Nederland, maar ook in het Europese parlement. Maar niet alleen in de politiek. Als je kijkt op sociale media, waar jongeren zitten, die kijken helemaal geen talkshows enzo. Zo’n Charlie Kirk, die is vermoord: ontzettend populair onder jongeren. Een Andrew Tate, een Jordan Peterson… woke is echt een scheldwoord geworden. Het is op z’n retour. Je bent eigenlijk een beetje een loser als je zegt: ‘ik ben woke’.”

Gül gaat verder: „Wat mensen ook hebben, is een afkeer en allergie van overregeling en betutteling. Als je zo’n training moet volgen over diversiteit of zo’n cursus bij zo’n bedrijf, dan hebben mensen zoiets van: ‘gaat het bedrijf mij nou vertellen hoe ik met mijn collega’s om moet gaan? Ik ben toch een fatsoenlijk mens, gewoon goed opgevoed?’ Hoe ik om moet gaan met vrouwen, hoe ik om moet gaan met zwarte collega’s, hoe ik om moet gaan met lhbti-collega’s… Ik laat me dat niet vertellen. Dat is verspilling van mijn tijd of van het geld van het bedrijf. Je merkt gewoon dat er een opkomende afkeer van woke is.”

