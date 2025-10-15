Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit gaat er nu gebeuren met de verdachten die een aanslag op Geert Wilders voorbereidden

De twee mannen die worden verdacht van het beramen van een aanslag op PVV-leider Geert Wilders en de Belgische premier Bart De Wever blijven een maand langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van Antwerpen vandaag besloten.

De twee verdachten zijn een 18-jarige jongen van Marokkaanse afkomst en een 23-jarige man van Tsjetsjeense afkomst. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, voorbereiding van een terroristisch misdrijf en poging tot terroristische moord. De verdachten zouden van plan zijn geweest om een zelfgemaakt explosief aan een drone te bevestigen.

Het federaal parket doet verder geen mededelingen. Het is daarmee niet duidelijk op basis waarvan is besloten de twee verdachten langer vast te houden. Ook wil het parket nog steeds niet zeggen welke politici het doelwit waren. Naast Wilders en De Wever zou het ook om de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg gaan.

Campagneactiviteiten door Wilders hervat

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn campagneactiviteiten hervat, zo heeft hij woensdag op X gezegd. Die had hij vrijdag stilgelegd nadat hij als mogelijk doelwit was genoemd in het Belgische terreuronderzoek. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had na de arrestaties laten weten dat er geen dreiging meer was.

De Vlaamse omroep VRT meldt dat de Tsjetsjeense Abdulla B. een opleiding cybersecurity deed aan de AP Hogeschool in Antwerpen. De 18-jarige verdachte volgde een opleiding Defensie en Veiligheid aan het Antwerpse Sint-Norbertusinstituut.

ANP

Vorige Volgende

Reacties