Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit deel van de Nederlanders vertrouwt peilingen rond Tweede Kamerverkiezingen niet

De laatste tijd komen er vrijwel elke week nieuwe peilingen naar buiten, of het nou een peiling van EenVandaag, Maurice de Hond of Ipsos I&O is, er verandert veel in het politieke landschap. Maar een deel van de Nederlanders vertrouwt die peilingen helemaal niet. Het gaat daarbij om een derde.

Mocht je de peilingen wel vertrouwen, of gewoon nieuwsgierig zijn: dit is de laatste stand van zaken (PVV stijgt en staat aan kop, maar ook D66 zit in de lift).

Derde van Nederlanders vertrouwt peilingen Tweede Kamerverkiezingen niet

Uit onderzoek van Qlik blijkt dat 35 procent van de Nederlandse bevolking weinig vertrouwen heeft in pollitieke peilingen. Dat komt mede omdat zij niet precies weten waar de data vandaan komt. ‘Mij is niks gevraagd’ is dan ook een veelgehoord commentaar op zulke onderzoeken. 21 procent begrijpt niet waar cijfers en statistieken in het nieuws vandaan komen, 15 procent weet niet waar ze betrouwbare verkiezingsinformatie kunnen vinden.

Het gevolg daarvan is dat gevoel zwaarder weegt dan data in het stemhokje. Zo zegt meer dan de helft van de Nederlanders zich bij het stemmen te laten leiden door gevoel in plaats van cijfers. Dat geldt vooral vooral voor 55-plussers (60 procent) en 35–54-jarigen (56 procent). Jongeren (18–34 jaar) baseren hun stem iets vaker op feiten, maar ook daar stemt 43 procent vooral met het hart.

Zoals gisteren bleek uit de peiling van EenVandaag, zweven veel kiezers nog. Ze weten nog niet wat ze willen stemmen of twijfelen tussen meerdere partijen. Sommige mensen wenden zich tot AI om die keuze te maken, maar dat is geen slim idee. Wel worden online tools steeds populairder bij het maken van een stemkeuze. 28 procent van de Nederlanders (vooral jongeren van 18 tot 34 jaar) laat zich leiden door een stemwijzer.

Sociale media spelen ook een rol, maar partijcampagnes blijven voor veel mensen toch belangrijker. Voor één op de tien (11 procent) hebben sociale media meer invloed op het stemgedrag dan partijcampagnes. Wederom is deze invloed groter onder jongeren (22 procent), vergeleken met 10 procent van de 35–54-jarigen en 8 procent van de 55-plussers.

Reacties