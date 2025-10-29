Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Debattencircus richting verkiezingen, Tina Nijkamp ‘kan die hoofden niet meer zien’

Heb jij ook het idee dat op tv alleen nog maar debatten richting de verkiezingen van vandaag waren te zien? En ben je blij dat dat voorbij is en je eindelijk in een stemhokje een vakje rood mag kleuren? Mensen in de studio van Nieuws van de Dag waren dat gisteravond wel. Toch werden de meeste debatten erg goed bekeken.

„Ik vind de verkiezingen erg spannend, maar ik ben blij dat het voorbij is”, zegt kijkcijferdeskundige Tina Nijkamp in Nieuws van de Dag. „Ik kan geen politiek meer op televisie zien.” Je ziet en hoort Nijkamp in de video hierboven.

Verkiezingen een nek-aan-nekrace

Het SBS-programma besteedt zelf uiteraard ook dagelijks aandacht aan de verkiezingen, zoals eerder deze week over de groeiende groep afgehaakte kiezers. Logisch ook wel, zeker omdat de verkiezingen een nek-aan-nekrace zijn geworden als het gaat om welke partij de grootste wordt. De laatste peilingen lieten gisteravond nog wat opvallende verschuivingen zien.

Jurist Bram Moszkowicz ziet het debattencircus net als Tina Nijkamp soms met lede ogen aan. Na alles aanschouwd te hebben, zegt Moszkowicz: „Ik vind het heel moeilijk. Ik weet nu vooral waar ik niét op ga stemmen, maar niet waar ik wel op ga stemmen. Je krijgt wel heel veel politiek de laatste vier, vijf dagen. Vlak voor de verkiezingen gaan ze (de lijsttrekkers, red.) zo hun best doen en je hoort ze het hele jaar niet. Daar heb ik een beetje een probleem mee.”

Heel veel kijkers, maar

Hoewel velen zullen denken ‘ik heb het nu weleens gezien’, scoorden de tv-debatten richting de Tweede Kamerverkiezingen over het algemeen goed tot zeer goed. Tina Nijkamp geeft Het Debat van Nederland op SBS6 als voorbeeld: „Dat had twee miljoen kijkers, dat waren 600.000 kijkers meer dan twee jaar geleden.” Opiniemaker Wierd Duk daarop met een glimlach: „De campingzender scoort hier even.” Ook de debatten op RTL 4 en die van Eenvandaag waren goed voor 1 miljoen tot anderhalf miljoen belangstellenden thuis op de bank. Pauw & De Wit en Eva Jinek scoorden net zo zeer prima cijfers als het om de politiek ging.

We kijken veel, maar we zijn de verkiezingen ook wel moe. Vindt Tina Nijkamp in elk geval: „Ik kan die hoofden van Bontenbal, Yeşilgöz, die Timmermans, Jetten, die vier… kan ik niet meer zien. Maar we zijn er toch gek op.”

