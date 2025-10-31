Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verkiezingsdienst: D66 wint verkiezingen, partij Jetten niet in te halen

D66 heeft de verkiezingen gewonnen. De partij kan niet meer worden ingehaald door de PVV. Dat blijkt uit een analyse van de ANP Verkiezingsdienst, op basis van de uitslagen van de gemeenten. De kans is volgens de Verkiezingsdienst aanwezig dat de partij van lijsttrekker Rob Jetten ook een restzetel krijgt en daarmee op zetels groter wordt dan de partij van Geert Wilders.

„We hebben scenario’s doorgenomen. Zelfs als Venray overweldigend PVV heeft gestemd, meer dan ooit tevoren, dan nog staan D66 en PVV gelijk. Onze analyse van de briefstemmers bij de laatste verkiezingen is dat de PVV zelfs daar niet mee kan winnen”, aldus Mark Westerhoff, hoofd van de ANP Verkiezingsdienst.

Alleen de uitslagen van Venray en de briefstemmers moeten nog bekendgemaakt worden. De Verkiezingsdienst komt tot die conclusie, omdat D66 na de tot nu toe getelde stemmen een voorsprong heeft van ruim 15.000 stemmen. In Venray was de PVV in 2023 groter dan D66, maar onder de briefstemmers haalde D66 meer stemmen dan de PVV. Op basis van die cijfers wijst de Verkiezingsdienst van het ANP D66 aan als winnaar.

