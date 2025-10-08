Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Clash Johan Derksen en Joost Eerdmans over gas: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

Johan Derksen heeft Joost Eerdmans gisteravond even ‘op het matje geroepen’ over een standpunt in het verkiezingsprogramma van JA21. We moeten weer aardgas uit de bodem van Groningen halen, staat erin. „Hoe haal je het in je hoofd?”, wierp de nestor van Vandaag Inside de politicus toe.

Maandagavond was een andere lijsttrekker aan de beurt in de SBS6-talkshow, Frans Timmermans. De voorman van GroenLinks-PvdA werd verweten 2,5 miljoen kiezers weg te zetten als hij Geert Wilders en de PVV na de verkiezingen negeert. Timmermans reageerde daar overigens op met woorden als „dat hoor ik over mijn kiezers nou nooit als andere partijen niet met GroenLinks-PvdA in zee willen”.

Joost Eerdmans over aardgas in Vandaag Inside

Nu mocht Joost Eerdmans, die het met JA21 goed doet in de peilingen, in Vandaag Inside zijn zegje over zijn verkiezingsprogramma doen. En daar vindt Johan Derksen op een bepaald punt dus iets van. „Er zit iets heel doms in jouw programma. Hoe haal jij het in je hoofd om dat gas weer open te gooien in Groningen? De Groningers? Dat gaat ze door merg en been. Er zit een vermogen in de grond, dat weet ik. Maar mensen die zoveel ellende hebben, die in de steek gelaten zijn… Die nou nog steeds in huizen zitten met houten palen om het overeind te houden. Die worden helemaal gek als ze horen van: we gaan weer gas winnen.”

„Dat valt mee”, zegt Joost Eerdmans. „Nee, dat valt niet mee”, pareert De Snor. „Dat valt helemáál niet mee.” Eerdmans weer: „Die emotie bereikt me voldoende hoor, uit het noorden. Daar hoef je je echt geen zorgen om te maken.”

Waarom wil JA21 dan weer gas winnen?

De JA21-man legt uit: „Wij zeggen heel eenvoudig: als je de Groningers die daar wonen tegemoet komt, compenseert en je herstelt die huizen…” Derksen: „Die gelóven dat niet, ze wachten al tien jaar.” Eerdmans: „Dat is nou juist het probleem, Johan. Die mensen zijn veel te lang niet bediend.” Derksen: „Ja, maar als je het nu opengooit, dan voelen ze zich wéér genaaid.” Eerdmans opnieuw: „Wij zeggen: als je een beperkte hoeveelheid gas oppompt uit de grond, dan gaat een deel daarvan ook naar de Groningers zelf. Die je daarmee kunt compenseren.”

Je gaat geen stem uit Groningen trekken op deze manier.

JA21 wil overigens ‘eerst herstel, dan pas pompen’. Derksen: „Dat duurt nog jaren.” Eerdmans vindt het toch nodig: „We hebben nog te maken met Russisch gas, we halen gas uit Qatar, uit Amerika. En er zit voor minstens 500 miljard kuub gas in de grond.”

Presentator Wilfred Genee concludeert: „Je gaat geen stem uit Groningen trekken op deze manier.” Eerdmans: „Dat valt mee, want er zijn ook Groningers die het ermee eens zijn. Die zeggen: waarom kan het niet, als die operatie is geslaagd? In Japan leven mensen op een breuklijn.” Johan Derksen, zelf woonachtig in het noorden: „Ik ben ze nooit tegengekomen, mensen die dat willen.” Eerdmans wil niet dat er morgen gas uit de grond gehaald wordt. „We willen alleen dat het niet voor altijd stopt.”

Over aardgas gesproken: Metro meldde vandaag ook dat Nederlanders momenteel minder gas verbruiken. We betalen echter meer vanwege belasting.

