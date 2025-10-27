Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bontenbal wil strenger beleid bij uitzetten asielzoekers, Wilders reageert fel en noemt hem ‘glad’

CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat Nederland harder moet optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat meldde hij gisteren op tv. Geert Wilders (PVV) reageerde later op de dag honend. Wat zeiden de twee politici precies?

„Ik vind dat we sowieso veel harder moeten zijn op het uitzetten van mensen. Als mensen hier niet horen te zijn en ze hebben van de rechtsstaat te horen gekregen dat ze weg moeten, dan moeten we de rechtsstaat niet alleen aan één kant uitleggen.” Dat zei Henri Bontenbal over asielzoekers bij WNL Op Zondag.

Wil je weten aan wie mensen op straat denken als het om de nieuwe premier gaat? Metro peilde reacties op straat.

‘Thema asielzoekers te genuanceerd’

Met nog een paar dagen voor de in de peilingen razend spannende Tweede Kamerverkiezingen te gaan, schoof Bontenbal aan bij Rick Nieman. Wat hem betreft wordt het thema asielzoekers veel te ongenuanceerd aangekaart door de PVV en JA21: „Het vraagstuk wordt ontzettend zwartwit gemaakt. Als je dingen zegt als ‘grenzen dicht’, ‘asielstop’ en ‘spreidingswet van tafel’, dan is dat erg ongenuanceerd.”

„Van veel dingen die zij zeggen weten we dat het niet kan of zelfs niet wenselijk is. Tegelijkertijd durven ze ook niet zoiets als een spreidingswet te verdedigen, terwijl we ook weten dat die nodig is om solidariteit af te dwingen”, aldus de CDA-leider. „Het migratievraagstuk is echt oplosbaar, maar dan zul je daar toch een aantal moedige keuzes moeten maken.”

Waar Bontenbal aan de ene kant pleit voor nuance en inhoud, is het opvallend dat de CDA-leider al sinds 13 maart afwezig is bij vergaderingen over asielzoekers van de vaste commissie Asiel en Migratie. Dat zijn vergaderingen waar normaliter veel inhoudelijke discussies plaatsvinden.

Bontenbal moet debatten overslaan

Bontenbal daarover: „Wat ik gedaan heb, is dat ik de meest belangrijke debatten eruit heb gepikt. Ik ben de fractievoorzitter van een kleine partij en moet daarom soms andere debatten overslaan.” Daar zette presentator Rick Nieman tegenover dat andere kleine partijen zoals de SGP, ChristenUnie en JA21 wél bij deze debatten aanwezig waren.

„Ik heb bewust migratie op mijn eigen bord gelegd als fractievoorzitter, juist omdat ik het zo belangrijk vond.” Dat hij het thema migratie daarom niet belangrijk zou vinden, noemt hij dan ook een verkeerde suggestie.

Wilders reageert op Bontenbal en uitzetten asielzoekers

Geert Wilders, die zijn PVV-campagne dit weekend voortzette in Volendam en ook aanwezig was in Het Jeugdjournaal, reageerde gisteren fel op ‘Bontenbal en de asielzoekers’. Op X meldde hij: „Vertrouw die man niet met zijn campagne-leugens. Het CDA stemde tegen alle asielwetten. Hij is voor de spreidingswet, tegen een asielstop. Gladder dan Bontenbal worden politici niet gemaakt.”

Reacties