Politie: gevaar bij bezetting universiteit Nijmegen

Bij de bezetting van een gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen is een gevaarlijke situatie ontstaan. Ongeveer tien actievoerders bezetten een gebouw aan de Heyendaalseweg, waarin een aantal supergeleidende magneten en koelgassen aanwezig zijn.

„Dit is een levensgevaarlijke situatie die de veiligheid van de actievoerders in gevaar brengt”, stelt de universiteit. Het gevaar geldt alleen voor mensen die zich in het gebouw bevinden.

De autoriteiten melden dat er „levensgevaarlijke stoffen in de betreffende ruimte” vrij kunnen komen en dat de demonstratie beëindigd moet worden.

Banden met Israël

„De grens is bereikt”, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. „Wij zijn genoodzaakt een einde te maken aan deze situatie. Het is geen demonstratie meer als er bewust een gevaarlijke situatie veroorzaakt wordt waarbij de bezetters hun leven in gevaar brengen. Hulpdiensten zijn hiervoor grootschalig opgeschaald waardoor hun inzet elders in de maatschappij niet mogelijk is. Dat accepteer ik niet. Ik doe een dringend beroep op de bezetters om deze actie vreedzaam te beëindigen.”

De actievoerders die het Goudsmitpaviljoen bezetten, eisen dat de Radboud Universiteit de banden met Israël verbreekt.

