Asielzoekers blijft het verkiezingsthema, ook voor Joost Eerdmans: ‘Daar krijg je boze mensen van’

Veel gemeentes moeten de laatste tijd veiligheidsmaatregelen nemen omdat de spanning oploopt door de komst van een opvangcentrum voor asielzoekers. Gisteren was het raak in de gemeente Bronkhorst (Gelderland), waar tachtig jonge asielzoekers moeten worden opgevangen. In Nieuws van de Dag schoof JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans aan om over hét verkiezingsthema richting de Tweede Kamer-verkiezingen op 29 oktober te praten.

Partijen aan de rechterkant willen de asielinstroom fors beperken. Nieuws van de Dag ging gisteravond in op de tienduizenden asielzoekers die hier nu al zijn. Het SBS6-actualiteitenprogramma presenteerde daarover de huidige cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er zijn momenteel 97.500 opvangplekken nodig, er zijn 75.000 plaatsen beschikbaar. Dat betekent een tekort van 22.500.

Joost Eerdmans over asielzoekers in Nieuws van de Dag

Wat gaat u doen met dit probleem?, was de vraag aan Joost Eerdmans van JA21. De lijsttrekker die eerder deze week een clash over Groninger aardgas met Johan Derksen in Vandaag Inside had: „Instroom omlaag.” „Maar deze asielzoekers zijn er al”, reageert presentator Thomas van Groningen. Eerdmans: „Ja, maar we zeggen dit al vanaf 2021, vanaf dat moment zit ik in de Kamer. Als er toen was ingegrepen, dan hadden we dit probleem een stuk minder gehad. De grens moet dicht, heel eenvoudig. Overigens, dit komt door de Spreidingswet. In bijna elke gemeente hebben we wel een azc om de hoek en dat gaat gedwongen. Het gekke: in Ter Apel sliepen de mensen buiten op het gras voor én na de Spreidingswet. Dat helpt dus ook niet. Kortom, je kunt dweilen met de kraan open….”

Geen antwoord

Van Groningen grijpt in: „U geeft geen antwoord op mijn vraag. Als u 75 zetels haalt, wat gaat u doen met die 22.500 mensen die een dak boven hun hoofd nodig hebben?” Eerdmans weer over waar JA21 voor staat: „Wij trekken de Spreidingswet in, dus geen gedwongen opvang meer in gemeentes. Vervolgens ga je naar vrijwilligheid, zoals we dat vroeger deden. Ik vind het democratisch niet verantwoord dat je een gemeente dwingt tot opvang. Want daar krijg je boze mensen van.”

De JA21-man krijgt nogmaals voor de voeten geworpen dat dit nog steeds geen extra plekken voor asielzoekers oplevert. Hoe Joost Eerdmans daar uit komt, zie je in de video hierboven. Hij komt nogmaals terug op het beperken van de instroom.

