Ondernemers naar rechter om asielzoekers in Ter Apel: ‘Sommigen plassen in de winkel’

Ondernemers zijn de huidige stand van zaken rond asielzoekers in Ter Apel spuugzat. Zij dreigen naar de rechter te stappen om van de overheid extra maatregelen af te dwingen. Nieuws van de Dag trok gisteren naar Groningen en in de studio spraken enkele politici over de aanhoudende problemen.

De drukte in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel speelt al jaren. Inwoners van het dorp hebben te maken (gehad) met intimidatie, woninginbraken en andere dreigende situaties. Begin deze week waren er meer dan 2100 asielzoekers, het hoogste aantal in een jaar. In twee dagen tijd zijn weer 168 plekken vrijgekomen door verspreiding over het land.

Lopend boodschappen doen in Ter Apel

Mark Baanders van omroep PowNed woonde enige tijd in het dorp om op tv te laten zien hoe het is om in een dorpje met zoveel asielzoekers te wonen (Groeten uit Ter Apel). Gisteren was Jeroen Holtrop van Nieuws van de Dag ter plaatse. Je ziet zijn reportage in de video hierboven. Hij hoorde van ondernemers uit Ter Apel dat zij meer overlast ervaren door het azc dan voorgaande jaren. „Ze roven alles weg”, zegt een dame op straat. Een andere vrouw gaat niet meer op de fiets als zij boodschappen nodig heeft. „Dan kan ik lopend terug.” Sommige winkeliers houden geen koopavond op donderdag meer.

Voorzitter van een ondernemers- en handelsvereniging in Ter Apel Bram van den Berg: „We hebben uiteraard helemaal niets tegen asielzoekers. Alleen: we hebben grote problemen met ‘veiligelanders’ die zich niet gedragen. Continu winkeldiefstallen en ze gedragen zich niet tegen personeel, politie en handhaving.” Specifieker: „Er zijn sommigen die, als ze het ergens niet mee eens zijn, de broek naar beneden trekken of ergens staan te plassen in de winkel.”

Jarenlang ellende met asielzoekers

We hebben het al jaren over Ter Apel en overlast van asielzoekers, ziet men in de studio van Nieuws van de Dag. Diederik Boomsma, bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op de lijst van JA21: „Ongekend, ik ben er een paar keer geweest. Mensen zitten al zeven, acht, negen jaar in die ellende. Ongekend dat we er als Nederland nog steeds niet in zijn geslaagd om deze mensen te beschermen. Ik ben in winkels geweest waar gewoon kogelgaten in de muren zitten. Dat kan gewoon niet langer.”

Wat Boomsma betreft moet je ‘veiligelanders’ uit met name Noord-Afrika „veel sneller door de molen halen en terugsturen. Ze horen daar gewoon niet.”

Jan Paternotte (D66) ziet de problemen met asielzoekers in Ter Apel als falen van de landelijke overheid. „De ondernemers die deze week erg boos waren en dreigden met een rechtszaak, zeiden: we krijgen de minister niet eens te spreken. Ze werden uitgenodigd om een stief half uurtje naar Den Haag op gesprek te komen. Maar als ondernemer zijnde ben je dan je hele dag kwijt.”

Paternotte ook: „Diederik Boomsma heeft gelijk. Meisjes van 15, 16 gaan in Ter Apel niet in een supermarkt werken. In de rest van Nederland doen ze dat wel. Ondernemers daar moeten meer geld betalen om überhaupt mensen aan het werk te hebben.”

