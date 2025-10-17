Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mensen in armoede kunnen noodpakket niet betalen, wat kost het eigenlijk?

De overheid wil dat alle Nederlanders goed voorbereid zijn op een ramp die het land lamlegt, zoals een noodsituatie, oorlog of cyberaanval. Daarom luidt het advies om een noodpakket in huis te hebben. Maar arme mensen kunnen dat helemaal niet betalen, stelt het Armoedefonds. Hoeveel kost een noodpakket eigenlijk?

Vorig jaar kondigden minister van Justitie en Veiligheid David van Weel en defensieminister Ruben Brekelmans aan dat ze plannen maken om de hele maatschappij voor te bereiden op noodsituaties. Een noodsituatie kan bijvoorbeeld een grootschalige stroomuitval zijn. De gevolgen daarvan zijn groot: er is geen stromend water en je kunt je pinpas niet gebruiken.

Het Rode Kruis waarschuwt dat door extreem weer noodsituaties kunnen ontstaan. In Nederland gebeurt dat steeds vaker, zoals een harde storm en veel regen of juist dagen van droogte en hitte. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen, denk bijvoorbeeld aan de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021. Toen ontaardde noodweer in een ramp.

Het advies werd in maart van dit aangescherpt. Eerder kregen Nederlanders het advies 48 uur zelfredzaam te zijn, nu moet iedere Nederlander zich 72 uur kunnen redden. Nederland volgt hiermee een Europees advies over het vergroten van weerbaarheid bij noodsituaties.

Mensen in armoede niet goed voorbereid

Voor wie in armoede leeft, is het elke dag al crisis, stelt het Armoedefonds. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een groot deel van de mensen in armoede niet voorbereid is op een noodsituatie. Onder 493 lokale armoedehulporganisaties, zoals voedselinitiatieven en kledingbanken, geeft slechts 1 procent aan dat mensen hier goed voorbereid op te zijn.

De voornaamste boosdoener is dat mensen in armoede het geld voor een noodpakket niet kunnen ophoesten. Veel mensen hebben de basisbenodigdheden uit een noodpakket, zoals voedsel, contant geld of batterijen dagelijks nodig. En veel andere spullen zijn simpelweg te duur. Daarnaast speelt overbelasting mee: mensen hebben al te veel aan hun hoofd.

„De cijfers liegen er niet om”, zegt Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds. „Terwijl de overheid mensen oproept een noodpakket klaar te zetten, zien wij terug dat mensen de spullen uit zo’n pakket nú al dagelijks nodig hebben. Weerbaarheid gaat over meer dan voorbereid zijn op crises. Het gaat over de zekerheid dat je vandaag al goed voor jezelf kunt zorgen.” Ook Stichting Help ons Helpen 0297 ziet de problemen die ontstaan: „Als je maar een klein budget hebt om uit te geven maandelijks, ga je niet dat geld uitgeven aan spullen voor een noodpakket.”

Wat kost een noodpakket?

In een noodpakket zitten spullen om een paar dagen te kunnen overleven in een noodsituatie. Bijvoorbeeld een zaklamp, een radio op batterijen, langer houdbaar voedsel, water, toiletpapier, een EHBO-set, een reddingsdeken, een zakmes, kaarsen, zeep, tandpasta, een fluitje, desinfecterende handgel en waterdichte lucifers.

Als je de gemiddelde prijs van deze producten bij elkaar optelt, kom je ongeveer uit op een bedrag van 150 euro. Daar moet je ook nog het contant geld bij optellen dat de overheid adviseert om in huis te hebben: 70 euro voor een volwassene en 30 euro voor een kind.



Er zijn ook kant- en klare noodpakketten. De prijzen beginnen rond de 50 euro en lopen op tot wel 400 euro of meer. Uiteraard heb je in dat laatste geval een véél uitgebreider pakket. De prijs hangt af van voor hoelang het pakket moet voorzien, hoeveel personen je moet voorzien, de kwaliteit van de producten, eventueel extra’s als powerbanks en een gasstel en de verpakking van het pakket.

