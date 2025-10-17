Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Agressie bij tankstations na legitimatieplicht: ‘Word de hele dag uitgescholden’

Dat tankstations sinds deze maand ál hun klanten om identiteitsbewijs vragen als ze tabak willen kopen, wordt hen niet in dank afgenomen. De medewerkers krijgen te maken met scheldpartijen en agressie. Brancheverenigingen vragen tankstations ‘nog even vol te houden’.

Sinds 1 oktober is er een ‘100 procent leeftijdscontrole’ bij tankstations. Brancheverenigingen VEMOBIN, NOVE en Drive vragen hun leden de legitimatie te controleren van alle klanten, ongeacht de leeftijd, die tabak kopen op tankstations. Tankstations worden dringend aangeraden dit beleid te volgen, maar ze zijn er niet toe verplicht.

In theorie zal dus ook iemand van 80 jaar een geldig legitimatiebewijs moeten laten zien. BBB-leidster Caroline van der Plas, 58, klaagde onlangs op X al dat ze om haar ID-bewijs werd gevraagd. „Had ID ff niet bij me. Kreeg geen sigaretten mee. Bizarre actie van tankstations die dit zelf hebben besloten te doen. NL gaat echt helemaal stuk zo.”



Ik had het ook van de week. Ben 58. Had ID ff niet bij me. Kreeg geen sigaretten mee. Bizarre actie van tankstations die dit zelf hebben besloten te doen. NL gaat echt helemaal stuk zo. En dan willen ze zelf minder regeldruk. Prima, maar waarom dan zelf extra regels opleggen? https://t.co/QGg0q6Oryj — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 5, 2025

Meer agressie

Het doel van de 100 procent leeftijdscontrole-maatregel is om agressie tegen medewerkers tegen te gaan. Het is dus geen onderdeel van de NIX-campagne. Wettelijk hoeft het vragen naar een geldig legitimatiebewijs alleen bij jongeren, maar daardoor ontstond al steeds meer agressie. Sinds de invoering van de algehele check loopt de agressie echter alleen maar op, schrijft RTV Oost.

Zo zegt een medewerkster van een pompstation in Zwolle tegen de regionale omroep dat ze dagelijks wordt uitgescholden. „Het werk was altijd heel erg leuk, maar op deze manier verdwijnt mijn motivatie.” Een medewerker van een pompstation in Almelo: „Vroeg in de ochtend word ik al uitgescholden en dat gaat de hele dag zo door.” Een tankstation in Borne zegt na een week te zijn gestopt met het vragen, vanwege de enorme toename van agressie en scheldpartijen.

Branchevereniging: nog even volhouden

Branchevereniging Drive bevestigt de berichtgeving. De brancheverenigingen van pompstations hopen dat medewerkers nog even volhouden met het controleren van de legitimatie van alle tabakskopers. Zij erkennen dat de oplopende agressie het tegenovergestelde is van het doel van de ingevoerde maatregel, maar hopen dat klanten eraan gaan wennen.

„Dit is het tegenovergestelde van wat we wilden, maar we willen nog steeds graag naar het punt toe dat het normaal wordt. Als helaas blijkt dat het niet kan, gaan we ook niet zeggen dat het koste wat het kost moet”, zegt Drive-voorzitter Martin van Eijk.

De vereniging hoort vanuit een deel van de ongeveer 1700 aangesloten benzine- en laadstations dat het beleid niet vol te houden is. „Dan vragen wij ze dat alsnog te doen. Maar als het echt niet lukt, is het het niet waard om meer agressie op te roepen. Dan snappen wij het als ze het niet meer altijd doen. Het komt nu ook nog in het nieuws en dan wordt het nog erger”, zegt Van Eijk.

Ook branchevereniging BOVAG steunt het beleid. „Op het moment zitten we in een transitiefase waarin deze ID-plicht het nieuwe normaal moet worden. Dat is voor iedereen even wennen en wij vinden het belangrijk om de rust te bewaren”, laat een woordvoerder weten.

