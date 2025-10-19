Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man (32) aangehouden voor bedreiging Frans Timmermans op terras

De politie heeft zondagochtend een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van belediging en bedreiging van Frans Timmermans. Informatie over de woonplaats van de verdachte zegt een politiewoordvoerder niet te kunnen geven. De GroenLinks-PvdA-leider werd vorige week zondag op een terras in Amsterdam geïntimideerd en deed daarvan aangifte.

De verdachte is na verhoor heengezonden in afwachting van zijn strafzaak, meldt de politie.

Timmermans zat een week geleden op een terras op de Amsterdamse Herengracht, waar hij op camera werd geïnterviewd door RTL Nieuws. Op beelden van het incident is te zien en horen dat enkele mannen hem uitschelden voor onder meer „links hoerenkind”. Of de politie momenteel meer verdachten op het oog heeft, kon een woordvoerder niet zeggen. Wel heeft de politie de zaak nog in onderzoek, zei zij.

De woordvoerder van Timmermans laat in reactie op de aanhouding weten dat de zaak bij het Openbaar Ministerie „in goede handen” is.

