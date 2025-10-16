Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Noodopvang asielzoekers op Lowlandsterrein bijna open: ‘Jammer als we het moeten afbouwen’

De opbouw van de winteropvanglocatie op het evenemententerrein in Biddinghuizen, dat je misschien ook kent van festival Lowlands, is over een week klaar om asielzoekers te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt daar vanaf het einde van die week mensen op te vangen.

De asielzoekers zullen vanuit het volle aanmeldcentrum in Ter Apel – weer meer dan tweeduizend mensen per dag momenteel – en vanuit andere locaties in het land komen.

1250 bedden voor asielzoekers in Biddinghuizen

In Flevoland komen voor het vierde jaar op rij 1250 bedden. Die blijven staan tot eind maart. Op het terrein van Lowlands zijn portacabins aan elkaar geschakeld en opengemaakt, legt een woordvoerder uit aan persbureau ANP. „Daardoor is het wat gezelliger in te richten. Er zijn meer hoekjes te creëren en het is qua geluid beter dan in een grote hal.” De ‘solide gebouwtjes’ staan in meerdere rijen. Er is een aparte straat voor lhbtiq+’ers die samen aparte toilet- en wasvoorzieningen hebben.

De woordvoerder merkt op dat deze noodopvang duur is en veel energie kost en dus niet ‘groen’ is. Wel lukt het volgens haar elk jaar om ondanks de grote omvang een „bijzondere sfeer” te creëren die niet te massaal voelt. „Elk jaar vinden medewerkers het jammer dat we weer moeten afbouwen.” Na maart zijn er weer evenementen op het terrein.

Opvanglocaties in het land nagenoeg allemaal vol

Alle asielzoekers die over land Nederland binnenkomen, moeten zich in Ter Apel melden. Afgelopen nacht waren daar 2064 mensen, opnieuw meer dan het afgesproken maximum van 2000. Inmiddels moet het COA daarom 850.000 euro aan boetes betalen aan de gemeente Westerwolde.

Vanuit dat centrum moeten mensen doorstromen naar opvanglocaties in het land, maar die zitten allemaal nagenoeg vol. Daar is onder meer geen uitstroom omdat asielprocedures heel lang duren door achterstanden en statushouders lang wachten op een huis. Door het gebruik van tijdelijke (crisis)noodlocaties sluiten plekken en moeten asielzoekers verplaatsen.

Vorige Volgende

Reacties