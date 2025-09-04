Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgpremie gaat mogelijk 700 euro stijgen, zo zit dat

Het lijkt zo’n nobel plan: het eigen risico schrappen. Maar mochten die politieke plannen doorgaan, dan heeft dat impact op je zorgpremie. En niet zo’n beetje ook. De goedkoopste basisverzekering stijgt van 141 euro per maand in 2025 naar 202 euro in 2027. Dat is een verschil van 727 euro in twee jaar tijd.

Dat blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite Overstappen.nl. Hierin is rekening gehouden met het scenario waarin het eigen risico in 2026 daalt van 385 euro naar 165 euro en in 2027 volledig verdwijnt.

De maandelijkse zorgpremie bleef tussen 2015 tot en met 2020 nog redelijk relatief stabiel, rond de 100 euro. Pas vanaf 2023 werd er flink verhoogd. In 2025 ben je gemiddeld 157,96 euro per maand kwijt aan je zorgverzekering, in 2020 was dat nog gemiddeld 119,09 euro per maand. Dat is een stijging van 32,7 procent. Steeds meer mensen hebben dan ook moeite om hun zorgpremie te betalen.

💶 Wat is het eigen risico? Het eigen risico is een vast, jaarlijks bedrag dat je moet betalen als je kosten maakt voor de zorg uit de basisverzekering. In 2025 dit is minimaal 385 euro. Naast het verplichte eigen risico, kun je ook een vrijwillig eigen risico kiezen, tot 885 euro. Dat zorgt voor een lagere premie.

Hogere zorgpremie door afschaffing of halvering eigen risico

Het kabinet zei in juli door te gaan met het plan om het eigen risico te halveren, zoals de ingekrompen coalitie eerder met de PVV had afgesproken. Volgens demissionair en partijloos premier Dick Schoof zijn de financiële aspecten hiervan onderdeel van het nieuwe zorgakkoord dat begin juli werd gesloten met veel zorgpartijen.

Ook in de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen staan plannen om het eigen risico aan te pakken. Sommige willen het volledig schrappen, andere partijen kiezen voor een beperking per behandeling. Eind oktober gaat Nederland naar de stembus.

Er zijn ook plannen om het huidige stelsel grotendeels te behouden of om te vormen tot een nationaal zorgfonds. In dat laatste geval zou de premie inkomensafhankelijk worden. Lage inkomens gaan minder betalen, hogere inkomens meer.

Voor- en tegenstanders afschaffen eigen risico

Voorstanders zien het verdwijnen van het eigen risico als een stap naar ‘meer toegankelijkheid’. Nederlanders hoeven dan niet langer zorg te mijden uit angst voor hoge kosten. Voor chronisch zieken en Nederlanders die veel zorg nodig hebben, kan het een flinke slok op een borrel schelen.



Tegenstanders vrezen voor oplopende zorguitgaven, waaronder dus de zorgpremie. Het eigen risico remt nu deels onnodig zorggebruik. En als de vraag naar zorg toeneemt, heeft dat hogere kosten en langere wachttijden tot gevolg. Ook zorgpersoneel zou daardoor nog meer onder druk komen te staan.

„De discussie draait uiteindelijk om de vraag wie de rekening betaalt. Het afschaffen van het eigen risico vergroot de solidariteit, maar legt ook een zware druk op de collectieve middelen. Op een moment dat de zorgkosten door vergrijzing en dure behandelingen al stijgen, wordt de houdbaarheid van het zorgstelsel daarmee een centraal verkiezingsthema”, zegt Jeremy Broekman, zorgexpert bij Overstappen.nl.

