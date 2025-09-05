Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zondag kun je in Nederland dit bijzondere natuurverschijnsel bewonderen

Dankzij de prachtige weersvoorspelling kijken veel mensen extra uit naar dit weekend en daar komt nu nog een belangrijke reden bij. Met een beetje geluk kun je zondag namelijk getuige zijn van een bijzonder natuurverschijnsel dat niet heel vaak voorkomt.

Als het weer een beetje meewerkt, en daar lijkt het tot nu toe op, is er zondagavond een spectaculaire bloedmaan te bewonderen. En daar wil je absoluut wat mooie plaatjes van schieten!

Wat is een bloedmaan?

Een bloedmaan ontstaat alleen tijdens een volledige maansverduistering. Dat betekent dat de aarde precies tussen de zon en maan komt te staan, waardoor de planeet een schaduw op de maan werpt. Slechts een paar lichtstralen bereiken dan nog het oppervlak van de maan. De atmosfeer werkt hierbij als een soort filter die vooral de oranje en rode kleuren doorlaat, wat dus een prachtige bloedmaan oplevert.

De kleur van de bloedmaan verschilt elke keer weer. De hoeveelheid stof, wolken en gassen in de aardatmosfeer spelen hier een belangrijke rol in. Hoe meer stof en wolken er in de atmosfeer zijn, hoe intenser de rode kleur van de bloedmaan zal zijn.

Is een bloedmaan zeldzaam?

Een bloedmaan is niet iets dat elke week of maand voorkomt, dus in die zin is het zeker zeldzaam. Een volledige maansverduistering komt gemiddeld één tot twee keer per jaar voor en geeft niet de garantie voor een bloedmaan. In Nederland is de bloedmaan niet altijd te zien omdat de aarde precies tussen de zin en de maan in moet staan en het ook zichtbaar moet zijn vanaf onze locatie. Extra reden dus om deze zondag je verrekijker en fototoestel tevoorschijn te halen.

Hoe laat en waar is de bloedmaan te zien?

Het begin van de maansverduistering moeten we helaas missen, want dan is de maan nog niet op. Om 20.12 uur komt de maan in oosten boven de horizon uit en dan is deze meteen verduisterd en heb je dus kans om de bloedmaan te zien. Maar wees er snel bij, want de totale verduistering is om 20.53 weer voorbij. Er blijft nog wel een ‘hap’ uit de maan zichtbaar, tot ongeveer 21.57 uur.

Om de bloedmaan te kunnen spotten, moet het wel helder zijn en kun je het beste een plek uitkiezen buiten de stad waar je vrij zicht hebt op de horizon. In het oosten en noordoosten heb je de meeste kans op het spotten van de bloedman en in midden van het land is de kans ook nog redelijk. Hoe meer je naar het westen gaat, hoe groter de kans is dat wolken het zicht belemmeren.

