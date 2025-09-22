Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo denkt Nederland over de volgende premier

Stel dat je straks niet alleen een partij kiest, maar ook direct de nieuwe premier. Wie zou volgens Nederland de meeste kans maken? Onderzoeksbureau Motivaction legde die vraag voor aan ruim 1200 kiesgerechtigde Nederlanders.

Uit de resultaten komt Ahmed Aboutaleb (PvdA), voormalig burgemeester van Rotterdam, als grote favoriet voor de nieuwe premier naar voren met 13 procent van de stemmen, zo deelt onderzoeksexpert Marco Sodderland met NRC. Geert Wilders (PVV) volgt met 11 procent. Daarna volgen CDA-leider Henri Bontenbal (7 procent), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA, 7 procent) en oud-VVD-leider Klaas Dijkhoff (6 procent).

In de video hierboven zie je een stukje van de Algemene Politieke Beschouwingen van afgelopen week.

Verschillen per groep kiezers

De voorkeuren voor de nieuwe premier verschillen sterk per opleidingsniveau. Hoogopgeleiden (hbo/wo) kiezen vooral voor Aboutaleb, Dijkhoff, Bontenbal, Timmermans en burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. Terwijl praktisch opgeleiden (tot en met mbo) vaker een voorkeur hebben voor Wilders, gevolgd door Aboutaleb, Timmermans, Bontenbal en Dijkhoff.

Ook de leeftijd van kiezers speelt een rol. Jongeren (18-24 jaar) zien het liefst Arjen Lubach of Frans Timmermans als premier. Kiezers boven de 65 jaar kiezen juist voor Aboutaleb, met Bontenbal, Wilders, Timmermans en Dijkhoff daarachter.

Nederland ziet niet alleen lijsttrekkers graag als premier

Opvallend is dat de populairste namen niet altijd de huidige lijsttrekkers zijn. Als er alleen gekeken wordt naar politici die daadwerkelijk op het stembiljet staan voor de nieuwe premier, ziet de top-5 er anders uit: Wilders, Bontenbal, Timmermans, Chris Stoffer (SGP) en Caroline van der Plas (BBB).

Tweede Kamer Verkiezingen

29 oktober gaat Nederland echt naar de stembus voor de Tweede Kamer Verkiezingen. Maurice de Hond peilde hoe de vlag er nu bij hangt bij kiezers en presenteerde zijn nieuwste peiling bij Café Kockelmann. Zijn conclusie? „Wilders was duidelijk de winnaar. Ruimschoots. Daarna komt Bontenbal, daarna Timmermans.”

Hieronder de uitslag van de peiling:

PVV 29 (+1)

GL-PvdA 26 (-2)

CDA 22 (-2)

VVD 16 (+1)

D66 12 (+2)

JA21 12 (+1)

SP 7 (0)

FvD 5 (0)

BBB 4 (-2)

