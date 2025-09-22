Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Keijzer zet verbod op voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen toch door, ondanks kritiek

Woonminister Mona Keijzer (BBB) stuurt de wet om voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen te verbieden zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer. Dat zegt ze in een reactie nadat de Raad van State haar maandag juist had geadviseerd de wet niet in te dienen.

De demissionair minister komt later met een uitgebreidere reactie op de kritiek van de hoogste wetgevingsadviseur. Of ze haar wet nog gaat aanpassen, is niet duidelijk.

