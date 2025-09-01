Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wolvenexcursies in Nederland worden steeds populairder: ‘Wolf zien is niet het doel…’

De wolf domineert het nieuws in de media en is onderwerp van felle discussies en debatten. Om de mens kennis te laten maken met de wolf, organiseert Landschap VZW wolvenexcursies in Vlaanderen en Nederland. Metro spreekt met wolvendeskundige en organisator Jan Loos.

Met hun campagne Welkom Wolf organiseren ze sinds enkele jaren excursies naar wolvengebieden in België, Duitsland en Nederland. Dit onder begeleiding van ervaren natuurgidsen.

Wolvenexcursie

Zo’n excursie begint met een toelichting over het gedrag, de leefomgeving en verspreiding van de wolf. Daarna trekken de deelnemers in een kleine groep het veld in. Onderweg leren ze sporen herkennen: pootafdrukken, uitwerpselen en vraatsporen. Alles wat kan helpen om het dier beter te begrijpen, zonder het per se te hoeven zien.

„Deelnemers hopen vaak een wolf te zien”, legt Jan Loos uit, coördinator van Welkom Wolf. „Maar dat is niet het doel van zo’n excursie. We proberen wel ‘s ochtends of ‘s avonds te speuren, maar het waarnemen is doorgaans kansloos. Mensen leren vooral hoe een wolf leeft, beweegt, en wat je eraan kunt herkennen.” Hij merkt dat de belangstelling voor wolvenexcursies toeneemt, nu mensen er meer over horen via de media en het hun direct leefomgeving raakt.

Wolvenexcursies

Landschap VZW organiseert al jaren excursies in Duitsland, waar de aanwezigheid van wolven structureel is. Maar recent werd voor het eerst een meerdaagse wolvenreis opgezet naar territoria in zowel Duitsland als Nederland. Er worden excursies georganiseerd naar de Veluwe, de Duitse Eifel, de Utrechtse Heuvelrug, en de Ardennen. Op enkele van die locaties werden echt wolven waargenomen.

„Dat is zeldzaam, maar het gebeurt”, zegt Loos. „Tijdens één reis hebben we zelfs een hele week geprobeerd een wolf te zien en het lukte.” Toch blijft educatie het belangrijkste doel van de excursie, legt hij uit. „Sommige mensen doen recreatief mee, maar we hopen dat er ook vrijwilligers uit ontstaan die sporen kunnen beoordelen of foto’s correct leren maken. We hebben mensen nodig die snel ter plaatse kunnen zijn als er een melding komt.”

Kritiek op het Nederlandse wolvenbeleid

In zijn rol als pleitbezorger van de wolf, steekt Jan Loos zijn kritiek op het Nederlandse natuurbeleid niet onder stoelen of banken. „Elke provincie doet maar wat. Er zijn aparte subsidiereglementen, regels, en interpretaties. Het is een zootje ongeregeld. Zoiets moet je federaal regelen, op nationaal niveau.”

Ook de onafhankelijkheid van experts staat onder druk, stelt hij. „Veel zogenaamde specialisten zeggen wat het provinciebestuur wil horen, want ze willen opdrachten of een baan. De helft van die mensen doet zich voor als wolvenspecialist, maar werkt gewoon op de loonlijst van de overheid.”

Wolven veelvuldig in het nieuws

De afgelopen maanden kwamen wolven veelvuldig in het nieuws vanwege een aantal serieuze incidenten. Op 30 juli werd een 6-jarige jongen aangevallen en het bos in gesleurd door vermoedelijk de beruchte wolf ‘Bram’ in natuurgebied Den Treek bij de Utrechtse Heuvelrug.

Omstanders grepen in met stokken en wisten het dier te verjagen. De jongen werd met bijtwonden en schrammen in het ziekenhuis behandeld. Eerder werd Bram zelfs aangewezen als ‘probleemwolf’ en mocht hij gedood worden.

In Gelderland vond onlangs ook een incident plaats met een wolf. Bij Nunspeet werd een hond gebeten door een wolf in de Renderklippen. De gemeente adviseert nu om honden aan de lijn te houden en extra alert te zijn tijdens wandelingen. En in Barneveld sprong een wolf herhaaldelijk over een wolfwerend raster en doodde ongeveer zestig schapen. De provincie Gelderland overweegt nu een schietvergunning aan te vragen om het dier te kunnen doden.

