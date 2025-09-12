Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wegenbelasting campers wordt verdubbeld: zo kun je toch deels aan de hoge kosten ontkomen

Slecht nieuws voor campereigenaars: de wegenbelasting voor campers wordt vanaf 2026 verdubbeld. Dit betekent dat de kosten van het rijden met een camper flink omhoog gaan. Metro legt je hier uit hoeveel je straks gaat betalen én hoe je de kosten toch nog een beetje kunt dempen.

Dat de wegenbelasting voor campers wordt verdubbeld, heeft een reden. Er komen steeds meer nieuwe camperbezitters bij – het aantal is sinds 2014 bijna verdubbeld – en daarom voelt de overheid zich genoodzaakt om de belasting te verhogen.

Wegenbelasting campers verdubbeld

Waar camperbezitters tot nu toe slechts 25 procent betaalden ten opzichte van een gewone personenauto, gaat dit percentage omhoog naar 50 procent. Het kwarttarief werd ooit ingevoerd omdat campers meestal minder intensief worden gebruikt dan gewone personenauto’s, maar omdat hier verandering is gekomen gaan de kosten omhoog. Voor mensen die een camper verhuren verandert er niks: deze groep betaalt sinds 2020 al 50 procent belasting en dat blijft dus zo.

Hoeveel ga je straks precies betalen?

Nieuwsgierig naar hoeveel wegenbelasting je zo gaat betalen? Als je een camper hebt die in de gewichtsklasse van 1751 en 1860 valt, een dieselmotor heeft en geen fijnstoftoeslag hoeft te betalen, dan ben je nu 274 euro per kwartaal kwijt. Vanaf 2026 wordt dat bedrag maar liefst 548 euro. Als jouw dieselcamper niet voldoet aan de Euro5-norm heb je nog eens extra pech: dan moet je straks ook nog een toeslag van vijftien procent betalen op de motorrijtuigenbelasting. In 2026 wordt ook deze fijnstoftoeslag verdubbeld.

Gedeeltelijk aan hoge belasting ontkomen

Dat de wegenbelasting van campers wordt verdubbeld is niet niks. Maar gelukkig is er een manier om ervoor te zorgen dat je niet het hele jaar 50 procent extra betaalt. De mogelijkheid om een camper te schorsen voor de maanden dat je deze niet gebruikt, blijft namelijk bestaan. Als je dus zeker weet dat je een bepaalde periode van het jaar niet de weg op gaat een je camper in de stalling blijft staan, dan kun je deze ‘uit de belasting’ halen.

Vorige Volgende

Reacties