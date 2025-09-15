Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit voorjaar zeker 45 wolvenwelpen geboren in Nederland

Er zijn dit voorjaar zeker 45 wolven geboren in ons land. Er zijn welpen gespot op beelden van wildcamera’s in Friesland, Drenthe, Gelderland en Utrecht.

Dat staat in de voortgangsrapportage van BIJ12, de provinciale uitvoeringsorganisatie die de wolvenpopulatie monitort.

Aantal wolven steeds minder makkelijk in te schatten

Het wordt volgens BIJ12, door de snelle toename van het aantal dieren, steeds moeilijker om te bepalen hoeveel wolven er precies in Nederland leven. Een eerdere inschatting was dat dit er tussen de 104 en 124 zijn. Gezien de hoeveelheid geboren welpen, lijkt dit aantal richting de 150 te gaan. BIJ12 bevestigt dat er sprake is van een toename, maar wil geen uitlatingen meer doen over aantallen.

„Nakomelingen en zwervende wolven verblijven vaker aan de randen van bestaande leefgebieden. Zo kunnen zij eventueel vrijkomende plekken snel overnemen”, aldus de organisatie. Volgens onderzoekers van de universiteit van Wageningen is in Nederland plek voor minstens 23 roedels.

Dertien wolvengroepen

Nederland telt inmiddels dertien wolvengroepen. Dat zijn er twee meer dan in de vorige rapportage, waarin nog elf roedels werden geteld. Nieuwe leefgebieden zijn ontstaan in Drenthe, zowel in het midden als in het zuiden van de provincie. Drenthe had al twee roedels, waarvan één in het grensgebied met Friesland.

De meeste wolven zijn nog altijd te vinden in Gelderland, vooral op en rond de Veluwe. Ook de Utrechtse Heuvelrug heeft inmiddels een vaste familie. Tussen 2019 en 2023 nam het aantal roedels razendsnel toe, van één naar negen. Sindsdien lijkt de groei af te vlakken.

Niet alle wolven overleven hun nieuwe leefgebied. Tussen februari en eind mei kwamen er zeven om het leven door aanrijdingen: zes in het verkeer en één door een trein. Daarnaast hebben de provincies Utrecht en Gelderland plannen om drie wolven te laten afschieten. Twee van hen omdat ze mensen hebben gebeten, en één vanwege het doden van tientallen schapen.

Groeiende vraag naar wolvenexcursies

Met steeds meer wolven in Nederland, worden er tegenwoordig ook heuse wolvenexcursies georganiseerd. Deze excursies zijn bedoeld om de mens kennis te laten maken met de wolf.

„Deelnemers hopen vaak een wolf te zien”, legde Jan Loos eerder al uit aan Metro, coördinator van Welkom Wolf. „Maar dat is niet het doel van zo’n excursie. We proberen wel ‘s ochtends of ‘s avonds te speuren, maar het waarnemen is doorgaans kansloos. Mensen leren vooral hoe een wolf leeft, beweegt, en wat je eraan kunt herkennen.”

