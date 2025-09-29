Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nog even zonder verwarming: hierom stoken we later dan vroeger

Nog nauwelijks bekomen van de laatste zomerse dagen, of verlang je juist al naar de knusheid van binnen? Woensdag, 1 oktober, betekent voor veel mensen het officiële begin van het stookseizoen. Traditioneel gezien hét moment waarop de verwarming dus weer aanslaat. Toch merken we de laatste jaren dat steeds meer mensen de start van het stookseizoen wat uitstellen.

Steeds later beginnen met stoken is iets dat veel mensen herkennen, en daar zijn verschillende oorzaken voor.

Verwarming blijft uit

Verschillende energiebedrijven zien ook uitstelgedrag als het gaat om stoken. „Vorig jaar zagen we bijvoorbeeld wel een paar koude dagen in september, maar ook dat leidde niet tot het aanzetten van de thermostaat. Pas bij echt aanhoudende kou gaat de verwarming aan”, zegt een woordvoerder van Essent tegen RTL Z.

Het feit dat mensen nu zo laat pas de verwarming een paar graden hoger zetten, is opvallend. Volgens Essent begonnen mensen vroeger vanaf begin september al geleidelijk meer gas te verbruiken, maar wordt er nu duidelijk langer gewacht.

🌡️ Wanneer is het tijd om de verwarming aan te zetten? Volgens Metro UK is dat misschien wat later dan je misschien denkt. „In feite moet je wachten tot de binnentemperatuur constant onder de 18 graden blijft hangen. Maar voor oudere of kwetsbare mensen is het aan te raden om de temperatuur rond de 20 graden te houden”, adviseert David Doran van Brits loodgieter- en verwarmingsbedrijf Blackstone Plumbing & Heating. Als je de verwarming aanzet, voegt hij eraan toe dat je huis niet sneller opwarmt als je de temperatuur hoger zet. Het verhoogt alleen je energieverbruik omdat de ketel harder (en langer) moet werken. „Houd de thermostaat daarom tussen de 18 en 21 graden.”

Energiecrisis speelt mee

Essent voegt daaran toe: „Deze verandering komt doordat mensen sinds de energiecrisis bewuster omgaan met energie en hun kou-tolerantie is toegenomen. Mensen zijn gewend geraakt aan lagere temperaturen binnenshuis. Dat beïnvloedt wanneer ze de thermostaat omhoog draaien.”

Concurrent Vattenfall zegt ook veranderingen te zien. „Historisch is 1 oktober voor Vattenfall de start van het stookseizoen. Dat is namelijk de maand dat huishoudens de verwarming weer aanzetten. Op basis van het gasverbruik van onze klanten zien we dat het stookseizoen wel steeds iets later begint”, laat een woordvoerder weten.

Maar dat heeft ook met een andere ontwikkeling te maken: sinds de energiecrisis zijn mensen duidelijk zuiniger geworden. Uit onderzoek van Vattenfall blijkt dat er vorig jaar 14 procent minder gas werd verbruikt dan in de periode voor de sterk stijgende prijzen, gecorrigeerd voor weersinvloeden.

Koudere winter

Wanneer we wel weer massaal de verwarming aan gaan doen, heeft dus veelal te maken met de temperaturen. „Voor de leveringszekerheid zien we op dit moment geen problemen. Wel kan een koude winter leiden tot hogere gasprijzen, omdat de vraag dan plotseling sterk stijgt”, schrijft Essent.

In Nederland zijn de gasopslagen momenteel voor zo’n 70 procent gevuld. Dat ligt boven de norm voor deze periode van het jaar, maar het is wel duidelijk minder dan vorig jaar, toen de reserves nog op 90 procent stonden.

Of er überhaupt genoeg gas beschikbaar gaat zijn? Daar zijn nu nog geen zorgen over. „Gezien de huidige marktprijzen lijkt het erop dat de markt er genoeg vertrouwen in heeft dat alle opslagen de gestelde doelstellingen gaan halen en dat er genoeg gas beschikbaar is voor komende winter”, zegt Vattenfall. De prijs van gas hangt niet alleen af van de vulgraad van de gasopslagen, benadrukt het bedrijf. Hoe koud de winter is, de aanvoer van vloeibaar gas en ‘geopolitieke ontwikkelingen’ spelen ook mee.

