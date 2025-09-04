Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verkeersboete vergeten te betalen? Bedrag verdriedubbelt, maar daar komt mogelijk een einde aan

Is er een boete op je mat geploft, maar ben je ‘m vergeten te betalen? Dan moet je direct lappen. Maar dat gaat veranderen: vanaf 1 juli 2026 krijgen mensen die een verkeersboete niet op tijd betalen, eerst een kosteloze herinnering. Demissionair minister David van Weel (Justitie) begint een proef om te zien of een herinnering helpt om alsnog de boete te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Nu is het nog zo dat acht weken na ontvangst van de boete het bedrag met de helft wordt verhoogd. Bij de tweede aanmaning komt dat hele bedrag er nog eens bij, waardoor het totaalbedrag het drievoudige is van de oorspronkelijke boete. Zo wordt een boete van 50 euro na twee aanmaningen 150 euro, blijkt uit informatie van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Proef met kosteloze herinnering na verkeersboete

Die eerste verhoging wil Van Weel voorkomen met een herinnering. De proefperiode bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) duurt anderhalf jaar. Na die tijd wordt geëvalueerd of de proef de gewenste resultaten heeft gehad.

Bedrijven zijn al wel wettelijk verplicht om aan hun klanten altijd eerst een herinnering te sturen als die niet op tijd de rekening betalen. Als mensen dan nog niet betalen, mogen bedrijven pas een opgehoogde factuur sturen. Maar voor overheden geldt dat nu niet. Zij mogen meteen hogere kosten in rekening brengen. Dat kan variëren van enkele euro’s tot een substantieel bedrag.

🚗 Verkeersboetes in 2024 Vorig jaar zijn zo’n 8,4 miljoen verkeersboetes uitgedeeld, goed voor meer dan 750 miljoen euro. Met de eerste aanmaning kwam daar bijna 59 miljoen euro bovenop, en met de tweede aanmaning nog eens bijna 92 miljoen euro. In 2025 zijn verkeersboetes duurder dan ooit.

‘Nooit bedoeld als verdienmodel’

Uit de Tweede Kamer klinkt de wens voor gratis herinneringen al langer. SP-Kamerlid Michiel van Nispen diende in juni een motie hiertoe in met steun van NSC, GroenLinks-PvdA en Denk. „Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen dat verkeersboetes niet tijdig worden betaald, maar deze worden vervolgens fors verhoogd waardoor mensen in de problemen kunnen komen”, schreven de vier fracties. De boetes zijn „nooit bedoeld als verdienmodel voor de overheid”.

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft eerder de verkeersboetes verhoogd om een gat in de justitiebegroting te dichten, tot onvrede van de Tweede Kamer.

D66-Tweede Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz kwam eind 2022 al met een voorstel voor kosteloze herinneringen. „Iedereen kan weleens een rekening vergeten of net iets meer tijd nodig hebben om te betalen. Dat mag de overheid niet gelijk bestraffen met extra kosten. Een herinnering biedt alsnog kans aan de betalingsverplichting te voldoen, zonder direct extra geld kwijt te zijn.”

Er is al langer kritiek op de strenge verkeersboetewet in Nederland. Een boete zou een herinnering moeten zijn om je keurig aan de regels te houden, maar volgens critici bestaat de strenge regelgeving vooral om de schatkist te vullen. In het boek De Boetefabriek vergelijkt auteur Merel van Rooy de verkeersboetewet zelfs met de toeslagenaffaire.

