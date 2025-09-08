Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vapes zorgen voor groeiend aantal branden in vuilniswagens

Afvalverwerkers slaan alarm: batterijen in alledaagse producten veroorzaken steeds vaker brand. Vooral vapes, de elektronische sigaretten, blijken een groot probleem. Gemiddeld vliegt er in Nederland bijna elke week een vuilniswagen in brand.

Dat schrijft de Stentor op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD) en de Taskforce batterijbranden.

Steeds vaker brand door batterijen

Elektrische tandenborstels, speelgoed, scheerapparaten en zelfs wenskaarten: overal zitten batterijen in. Wanneer die in het restafval belanden, raken ze beschadigd en kunnen ze in brand vliegen. Dat gebeurt vooral in vuilniswagens, waar afval wordt samengeperst. In Nunspeet moest een chauffeur onlangs twee keer in één week de hele lading op straat storten omdat er brand uitbrak.

Volgens de NVRD is er bijna wekelijks ergens in Nederland sprake van brand door batterijen, zo schrijft de Stentor. Voorbeelden zijn branden in vuilniswagens langs de A1, in Heeten en in Ommen.

Vapes grootste boosdoener

Uit onderzoek van de Taskforce blijkt dat in een gemiddelde vuilniswagen zo’n twintig vapes worden aangetroffen. Omgerekend gaat het om 140.000 vapes per week en ruim 7 miljoen per jaar. Omdat vapes gebruikmaken van lithiumbatterijen, krachtiger, maar ook gevoeliger voor brand dan gewone batterijen, zorgen ze voor extra risico’s.

Ook illegale wegwerpvapes met smaakjes belanden vaak in het afval. Voor afvalverwerkers is dat extra zorgelijk, omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn om statiegeld of inzamelsystemen te organiseren.

Gezondheidsrisico's van vapen Vapen; het wordt door sommigen gezien als een betere optie dan roken. Maar daar is het Trimbos-instituut het niet per se mee eens. Uit onderzoek bleek eerder al dat maar liefst 40 procent van de jongeren die maandelijks vapen, niet weten óf en hoeveel nicotine er in hun vape zit „Deze resultaten zijn zorgelijk. Bijna alle vapes bevatten nicotine en dat is zeer verslavend. Een nicotineverslaving heeft grote gevolgen voor jongeren”, uitte Esther Croes, tabaksexpert bij het Trimbos-instituut, haar zorgen.

Gevaar voor medewerkers en hoge kosten

Afvalbedrijven waarschuwen dat de veiligheid van hun medewerkers in gevaar komt. Kleine brandjes zijn vaak nog wel te blussen, maar ze kunnen razendsnel uitgroeien tot grote branden. Bovendien wordt het steeds moeilijker om verzekeringen af te sluiten vanwege het hoge risico.

Sommige afvalbedrijven onderzoeken de inzet van scans om batterijen in containers te detecteren, vergelijkbaar met controles op Schiphol. Maar die oplossing kost veel geld en ligt nog ver weg.

Afvalverwerkers pleiten daarom vooral voor meer bewustwording bij huishoudens. Het advies: gooi batterijen en vapes niet bij het restafval, maar lever ze apart in. Een simpel bakje in huis kan al helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

