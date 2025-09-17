Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vapes vormen groot gevaar in afval: ‘Dit is een gigantisch probleem’

Niet iedereen denkt altijd goed na over wat ze weggooien en dat kan grote gevolgen hebben. Zo ontstaan er bijna dagelijks grote branden in vuilniswagens omdat mensen hun vapes in de prullenbak gooien. Het probleem is inmiddels zo groot geworden dat er een speciale taskforce voor is opgericht.

Tot voor kort waren lachgaspatronen één van de grootste zorgen onder afvalverwerkers, maar inmiddels zijn batterijen in vapes het grootste probleem. Als de lithiumbatterijen in vapes in een vuilniswagen worden samengeperst, kan er een enorme brand ontstaan. De brandweer moet hier de laatste tijd regelmatig voor uitrukken en afvalverwerkers zitten dan ook met hun handen in het haar.

Landelijke aanpak voor vapes in afval

Stichting OPEN, een organisatie die verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte apparaten, lampen, batterijen en (fiets)accu’s, trekt ook aan de bel. „Dit is een gigantisch probleem. We zien bijna dagelijks dat vapes bij het afval belanden en bij afvalverwerking in brand vliegen. Dit probleem speelt bij ieder verwerkingsbedrijf in Nederland en er moet hier een landelijke aanpak voor komen.”

Opvallend genoeg is het overgrote deel van de vapes die voor brand zorgen illegaal in Nederland. Ze hebben bijvoorbeeld een smaakje zoals aardbei. „Maar doordat ze in de rest van Europa wel gewoon verkocht mogen worden, eindigen ze uiteindelijk toch in Nederlands afval. Het allerbeste zou een Europees verbod op vapes zijn”, aldus stichting Open.

Speciale taskforce opgericht

Het probleem is inmiddels zo groot dat er een speciale taskforce is opgericht om het probleem van de vapes aan te pakken. Zij denken dat het bouwen van metaaldetectors op vuilniswagens kan helpen om te onderzoeken welke apparaten het grootste gevaar vormen. Volgens stichting Open is de beste oplossing echter om mensen bewust te maken van de gevaren van het weggooien van lithiumbatterijen.

Ook ansichtkaarten kunnen gevaarlijk zijn

Veel mensen realiseren zich niet wat een kleine lithiumbatterij in het afval kan veroorzaken, zo zegt Berry den Besten, directeur van afvalwerkingsbedrijf Van Werven. „Veel van de branden die ontstaan, zijn onbedoeld, omdat mensen niet genoeg beseffen dat een lithiumbatterij die kleiner is dan je pink een enorme brand kan veroorzaken. Een ansichtkaart waar een muziekje uitkomt, gooi je al snel bij het oud papier, maar als er kortsluiting ontstaat in zo’n vuilniszak kan het natuurlijk enorm hard gaan.”

Helaas is er nu nog geen technologie die afvalverwerkers kan behoeden voor dergelijke branden. „Ik denk dat zo’n scanner achterop een vuilniswagen het gevaar kan verminderen. Maar het belangrijkste blijft dat mensen bewuster omgaan met wat ze weggooien. Opgehaald afval wordt samengeperst in een vuilniswagen, dus daar mag nooit een batterij in zitten”, aldus den Besten.

Waar hoor je vapes weg te gooien?

Vapes hoor je dus overduidelijk niet bij het huishoudelijk afval weg te gooien, maar waar dan wel? Je kunt je lege vapes inleveren bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten en batterijen, afgeven bij inleverbakken in winkels zoals supermarkten en bouwmarkten of weggooien bij een milieustraat (afvalbrengstation). Dat voorkomt brandgevaar en milieuvervuiling door de batterijen en chemicaliën in de vapes.

Reacties