Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weerbericht: vandaag code geel, maar er staat ons een heerlijk zomers weekend te wachten

Het is nog hartje zomer, maar dat zou je niet denken als je vandaag naar buiten kijkt. Typisch herfstweer doet vandaag zijn intrede en dat is niet zonder gevaar. KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven vanwege onweersbuien en windstoten. Maar: na regen komt zonneschijn! Er staat ons namelijk een heerlijk zomers weekend te wachten.

Vandaag begint het nog rustig met wat wolkenvelden en af en toe een beetje regen. Het zonnetje laat zich zo nu en dan zien en het wordt tussen de 20 en 24 graden. Later in de middag slaat het weer flink om: er trekken vanuit het zuidwesten een aantal buien over het land en daarbij is er kans op onweer, (zware) windstoten en tijdelijk veel regen, zo waarschuwt Weeronline.

Donderdag en vrijdag

Ook in de avond blijft het nog flink onrustig met stevige regen- en onweersbuien die worden afgewisseld met droge perioden. Aan zee blijft er een krachtige tot harde wind staan en het KNMI waarschuwt dan ook voor hinder op de weg. Morgen wordt het iets rustiger, al komen er nog wel wat buien voor. Er trekken meerdere wolkenvelden over ons land en de temperaturen liggen tussen de 20 en 23 graden.

Vrijdag breekt het zonnetje door en krijgt het oosten van het land nog wat buien voorgeschoteld, maar lijkt de rest van het land hieraan te ontsnappen. Het wordt dan zo’n 21 graden met een matige wind vanuit het zuidwesten.

Zomers weekend

Maar hoe onstuimig het eerder is, zo rustig verloopt het weerbeeld in het weekend. Het wordt heerlijk terrasjesweer en het is ook een perfect moment om lekker te gaan wandelen of fietsen. Het blijft namelijk droog en vooral zaterdag laat het zonnetje zich volop zien. Het wordt 21 tot 24 graden en er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Zondag is er iets meer bewolking, maar is het alsnog een prachtige dag met temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Na het weekend lijkt het herfstweer opnieuw zijn intrede te doen en verloopt het weerbeeld zeer wisselvallig met flink wat regenbuien. Extra reden dus om flink van het weekend te genieten!

Reacties