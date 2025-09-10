Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slinkse truc van oplichters: trap niet in valse QR-codes op parkeerautomaten

Als er één boete is die makkelijk te voorkomen is, dan is het wel een parkeerboete. Zet een parkeerapp aan of betaal vooraf voor de tijd die je denkt te parkeren je weet in ieder geval zeker dat je geen bon onder je ruitenwisser aantreft. Althans: dat zou je denken. Oplichters hebben namelijk een sluwe manier gevonden om mensen bij parkeerautomaten op te lichten.

Het is geen nieuwe truc, maar in Den Haag heeft de gemeente gemerkt dat de truc de laatste tijd weer veelvuldig voorbij komt en daarom waarschuwen ze inwoners om extra goed op te letten bij parkeerautomaten in de stad.

Valse QR-codes op parkeerautomaten

Oplichters blijken stickers met daarop valse QR-codes op parkeerautomaten in de stad te plakken. Hiermee proberen ze mensen geld en bankgegevens afhandig te maken. Op de sticker staat vaak de naam van de parkeergarage of parkeerplaats, een QR-code en betaalmogelijkheden zoals VISA en Apple Pay. Mensen denken extra snel te kunnen betalen door de QR-code te scannen, maar weten niet dat de QR-code vals is en dat ze dus niet daadwerkelijk betalen voor hun parkeerplek.

Hoe wel betalen?

In plaats van dat deze mensen naar een betaalpagina worden geleid, komen ze terecht op een website die om hun bankgegevens vraagt, waarna er geld van hun rekening wordt gestolen, zo omschrijft Omroep West. De Gemeente Den Haag waarschuwt inwoners dan ook om nooit via een QR-code parkeergeld te betalen. De gemeente biedt de QR-code niet als betaalvorm aan. Betalen kan alleen contactloos of door je bankpas in het apparaat te steken. Ook kan digitaal met een parkeerapp worden betaald. „Handhavers van de gemeente zijn op de hoogte van deze vorm van fraude en controleren de automaten actief op valse stickers”, aldus de gemeente.

Oplichters plakken de neppe QR-codes niet alleen op parkeerautomaten. Ze zijn ook al op laadpalen voor elektrische voertuigen aangetroffen. Eerder doken de QR-codes al op in onder meer Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

