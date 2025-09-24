Deel dit artikel: Share App Mail Pin

UWV gaat niet alle fouten met ziektewet herstellen: hoe zit dat?

Begin dit jaar kwam aan het licht dat tienduizenden mensen in de ziektewet jarenlang een verkeerde uitkering hebben gekregen. Het UWV maakte mogelijk fouten in zo’n 52.000 dossiers, verspreid over negen jaar. Lange tijd was onduidelijk hoe die fouten zouden worden rechtgezet, maar inmiddels is daar meer duidelijkheid over.

Uit een Kamerbrief blijkt dat alleen de dossiers van de mensen die nu nog in de ziektewet zitten, worden gecorrigeerd. Voor de rest heeft het UWV het te druk.

Flink misgegaan bij uitbetalen UWV ziektewet

Begin dit jaar bleek dat tienduizenden mensen in de ziektewet jarenlang een te hoge of lage uitkering hebben gekregen. Vanaf 2016 is het herhaaldelijk niet goed gegaan met het verrekenen van het inkomen dat iemand naast de uitkering ontving. Hierdoor hebben mensen te veel of te weinig geld ontvangen. In totaal ging het om zo’n 55.000 dossiers die in twijfel werden getrokken. Uit een steekproef onder zo’n 500 dossiers blijkt nu dat er bij driekwart een fout is gemaakt. De helft van de mensen kreeg te veel, en een kwart te weinig. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten ervan uit te gaan dat deze foutmarge geldt voor alle 52.000 dossiers. Dit zou betekenen dat 13.000 mensen een te lage uitkering hebben ontvangen en 26.000 mensen een te hoge uitkering.

Wat is de UWV ziektewet? De Ziektewet is een sociale verzekering in Nederland die een tijdelijke uitkering biedt aan werknemers die door ziekte niet kunnen werken en geen recht hebben op loondoorbetaling door hun werkgever. Het UWV voert de uitkering uit en betaalt deze uit een potje dat door werkgevers wordt gefinancierd. De uitkering bedraagt doorgaans 70% van het dagloon en kan worden aangevraagd door werknemers zonder vaste baan, zoals uitzendkrachten en flexwerkers, of werknemers die ziek uit dienst gaan.

Hoe wordt het opgelost?

Het merendeel van de fouten zit bij mensen die geen uitkering meer hebben omdat hun uitkering is gestopt of omdat ze zijn overleden. Uit de Kamerbrief blijkt dat deze mensen niet worden gecorrigeerd, maar ook geen geld hoeven terug te betalen. Bij de meeste gevallen gaat het om mensen die een te hoge uitkering hebben gekregen. Normaal gesproken zou dit betekenen dat zij geld moeten terugbetalen, maar dat hoeft dus niet. Omdat het UWV ook al druk is met een andere hersteloperatie, die van WIA, zal er alleen worden gekeken naar mensen die de ziektewet nog ontvangen. Ook als de uitkering minder dan zes maanden geleden is gestopt, zal het dossier nog worden onderzocht.

