Twijfel over afschaffen luchtalarm door oorlogsdreiging en kwetsbaarheid NL-Alert

Moeten we afscheid nemen van het luchtalarm? Over die vraag wordt al meer dan tien jaar gediscussieerd. Binnenkort moet de Tweede Kamer een besluit nemen, maar de actualiteit maakt dat ingewikkeld.

Door oorlogsdreiging en zorgen over de kwetsbaarheid van NL-Alert staat het oude waarschuwingssysteem opnieuw in de belangstelling.

Verouderd, maar nog steeds waardevol

Het luchtalarm is technisch ver over zijn houdbaarheidsdatum. Ministerie van Justitie en Veiligheid gaf eerder aan dat er geen budget is voor vernieuwing. Onderzoek wees uit dat het behouden van het systeem tot 2040 zo’n 170 miljoen euro kost. Sinds de komst van NL-Alert in 2012 wordt de sirene bovendien zelden gebruikt.

Toch blijft de roep om behoud van het luchtalarm groot. De Tweede Kamer nam vorig jaar nog een motie aan om het alarm te laten bestaan. De inval van Rusland in Oekraïne heeft die zorgen verder aangewakkerd.

Wat als netwerken uitvallen?

Tegenstanders van het afschaffen van het luchtalarm wijzen op een belangrijk risico. Bij een militaire aanval of grote stroomstoring kan het mobiele netwerk platgaan.

Dan werkt NL-Alert niet meer, terwijl de sirenes juist in dat soort noodsituaties cruciaal kunnen zijn.

Onderzoek naar alternatieven voor luchtalarm

Om duidelijkheid te krijgen, liet het ministerie onderzoeken hoe burgers bij dreiging het best kunnen worden gewaarschuwd.

Daarbij kijken onder meer Defensie en TNO naar scenario’s zoals een raketaanval of grootschalige stroomuitval. De resultaten worden binnenkort met de Kamer gedeeld, zo schrijft Nu.nl.

Lastige keuze

Eerdere studies, onder meer van onderzoeksbureau Cebeon en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, concludeerden dat NL-Alert veel meer informatie geeft dan alleen een sirene. Toch kan de kwetsbaarheid van digitale netwerken niet worden genegeerd.

De Tweede Kamer moet dus kiezen: vasthouden aan een verouderd systeem of vertrouwen op een digitaal alternatief dat niet altijd waterdicht is.

