Tientallen aanhoudingen en gewonden na rellen in Den Haag

De politie heeft gisteren 37 aanhoudingen verricht in Den Haag bij een uit de hand gelopen demonstratie, die uitmondde in rellen. Vier agenten raakten gewond.

Dat heeft de Haagse driehoek (burgemeester, politie, justitie) bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Een demonstratie voor een strenger asielbeleid op het Malieveld liep uit de hand. De politie werd belaagd en ruiten van het partijkantoor van D66 werden ingegooid. Ook ging een politieauto in vlammen op. Meerdere politievoertuigen werden vernield.

‘Ongehoord in Nederland’

„Ongehoord en Nederland onwaardig”, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag over de rellen. De burgemeester sprak verder van een „ongekende uitbarsting van geweld”, waarbij „groepen hooligans uit alle delen van het land” naar Den Haag waren gekomen. „Dit was geen demonstratie, dit waren doelbewuste rellen.”

„De politie is belaagd, paarden zijn belaagd, journalisten zijn belaagd”, aldus Van Zanen. „Dat tuig kwam uit het hele land.” In dit verband, aldus de burgemeester, „is hooligans meer een typering dan dat het met voetbal te maken heeft”.

D66-leider Rob Jetten deelt de mening van Van Zanen: volgens hem kwamen de rellen niet door voetbalhooligans, maar was het een uiting van politiek geweld. Beweringen dat hooligans een verder onschuldige demonstratie kaapten, wijst hij van de hand: „Ze riepen niet ‘hup ADO’ of ‘hup FC Utrecht’, maar ze scandeerden leuzen over het opeisen van Nederland”, zegt hij in het programma Buitenhof.

Journalisten gewond bij rellen in Den Haag

Zes journalisten zijn ook daadwerkelijk gewond geraakt door toedoen van demonstranten, liet de organisatie PersVeilig weten. Volgens de organisatie, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten, gaat het om vijf fotografen en één tv-journalist. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Eerder zaterdag zei de organisatie twee meldingen van journalisten te hebben gekregen. Zij werden „van achter aangevallen door demonstranten en kregen flinke klappen. Ze hebben blauwe plekken, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis”, zei Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig daarover.

Meer aanhoudingen zullen waarschijnlijk nog volgen

De politie zei dat de meeste aanhoudingen zijn gedaan voor het plegen van openlijk geweld tegen de politie. Een deel van hen zit nog vast, anderen zijn weer vrijgelaten, maar blijven verdachte. De verwachting is dat meer aanhoudingen zullen volgen. Over hoeveel nog, durfde plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Frank van Dijk van het parket Den Haag geen voorspelling te doen.

De enorme geweldsuitbarsting had de politie niet voorzien, zo werd verteld tijdens de persconferentie. De politie zei een flink aantal mensen op de been te hebben gehad. “Maar dat zo’n 1200 mensen dit geweld tegen ons plegen, daar ben ik echt bloedchagrijnig over”, zei Karin Krukkert van de Haagse politie. Ze zei dat het met de gewonde agenten naar omstandigheden goed gaat. „Maar de vraag blijft wat het op de lange termijn doet met mensen, mentaal en fysiek. De ervaring leert dat in de dagen erna er mogelijk nog meer komt.” Ze zei niet te weten of relschoppers gewond zijn geraakt.

Van Zanen zei dat er ondanks de vernielingen bij D66 geen plannen liggen om panden van politieke partijen extra te beveiligen. De burgemeester zei wel een les te hebben getrokken uit de gebeurtenissen in zijn stad. „Als een grote groep als een soort van kudde welbewust grof geweld wil gebruiken en wij proportioneel willen reageren, dan kun je dat bijna niet winnen.”

