Thuisbatterijfraude komt steeds vaker voor: hier moet je op letten

Een thuisbatterij is ideaal voor mensen met zonnepanelen: je kunt er opgewekte stroom mee opslaan om op een later moment te gebruiken. Toch doe je er goed aan om zo’n thuisbatterij niet te snel via de telefoon te kopen. De Fraudehelpdesk ontvangt de laatste tijd opvallend veel meldingen van mensen die in een ‘thuisbatterijbelletje’ zijn getrapt – en dat heeft vervelende gevolgen voor hun portemonnee.

Er blijken meerdere oplichters actief te zijn die zich voordoen als thuisbatterij-verkoper. Ze hangen telefonisch een mooi praatje op over thuisbatterijen en bieden aan iemand langs te sturen voor een offertebespreking. Om te voorkomen dat deze persoon voor een dichte deur staat, krijgen mensen het verzoek om een borgsom van 250 euro te betalen. Dat bedrag moet nog tijdens het eerste telefoongesprek worden afgerekend.

10.000 euro voor een thuisbatterij

Sommige mensen krijgen al direct na het eerste belletje argwaan, anderen pas nadat ze een vervolgtelefoontje krijgen waarin ze wordt medegedeeld dat ze akkoord hebben gegeven voor een lening. Mensen die het betaalde bedrag vervolgens terugvragen, krijgen dit niet. In plaats daarvan kunnen ze vaak op dreigende telefoontjes rekenen, waarin wordt duidelijk gemaakt dat ze het geld niet terug zullen krijgen.

Mensen krijgen de keuze om te kiezen voor een batterij van 7000 euro of 10.000 euro óf een opzegboete van 4000 euro. Wie dit niet bedrag niet direct wil betalen, krijgt de volgende dag al te maken met een ‘deurwaarder’.

Deurwaarders

De oplichters bellen opnieuw en doen zich voor als Flanderijn Gerechtsdeurwaarders. Tijdens het telefoongesprek wordt er gedreigd met beslaglegging, maar de Fraudehelpdesk benadrukt dat deze telefoontjes vals zijn. Verschillende mensen zijn al boos naar Flanderijn gestapt, maar het bedrijf geeft aan van niks te weten. De Fraudehelpdesk drukt mensen op het hart om bij een dergelijk belletje direct op te hangen en nooit iets te betalen. Maak daarnaast ook altijd bij Fraudehelpdesk een melding van het telefoontje en geef daarbij het nummer door dat je heeft gebeld.

Twijfel jij al een tijdje over het kopen van een thuisbatterij? In dit artikel vertellen wij je meer over de voordelen van zo’n thuisbatterij en of het daadwerkelijk loont om er eentje te kopen.

Reacties