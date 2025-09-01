Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Flink tekort aan toiletten op scholen: ‘Kinderen houden hun ontlasting op’

Vooral middelbare scholen hebben vaak veel te weinig toiletten. Gemiddeld één toilet per dertig leerlingen, terwijl de norm één op vijftien is. Ook scoren schooltoiletten slecht op privacy en hygiëne.

Dat vindt het MDL Fonds, voorheen de Maag Lever Darm Stichting. MDL Fonds deed samen met kinderartsen van het Kinderbuikcentrum Amsterdam UMC een inventarisatie van tachtig scholen (45 basisscholen, 35 middelbare scholen) om de huidige status van schooltoiletten in kaart te brengen.

In 62 van de tachtig onderzochte scholen sluiten de wc-hokjes niet volledig af, waardoor leerlingen zich ongemakkelijk voelen. Veel leerlingen houden hierdoor hun ontlasting op met klachten zoals buikpijn en ernstige verstopping tot gevolg.

Veel leerlingen poepen niet op school

Vijftigduizend kinderen in de schoolgaande leeftijd gebruikten in 2024 één of meer laxeermiddelen, zo blijkt uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Dat is 3,2 procent van de kinderen tussen 8 en 16 jaar. De medicijnen werden verstrekt door openbare apotheken. Uit eerder onderzoek, ook van MDL Fonds en het Kinderbuikcentrum van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, blijkt dat de helft van de leerlingen niet poept op school (hier lees je wat een goede stoelgang-frequentie is). Dit ‘ophoudgedrag’ als gevolg van vieze en niet-afgesloten toiletten, kan leiden tot ernstige verstopping en incontinentie.

Nieuw schooljaar, oud probleem met toiletten

Deze week starten de scholen in Midden-Nederland weer, de laatste regio die terugkeert van de zomervakantie. Daarmee zijn alle scholen weer begonnen, maar veel leerlingen krijgen opnieuw te maken met gebrekkige toiletten. Driekwart van de scholen denkt dat er leerlingen zijn die niet durven te poepen op school. Uit de inventarisatie blijkt dat er met name op middelbare scholen een groot gebrek is aan toiletten, met één toilet op dertig leerlingen, terwijl de norm één op vijftien is. Op basisscholen wordt die norm wel gehaald.

Door slecht afgesloten wc-hokjes hebben geur en geluiden vrij spel en voelen leerlingen zich ongemakkelijk. Vooral op middelbare scholen, waar toiletten vaak in drukke gangen staan, durven kinderen hierdoor regelmatig niet naar het toilet. Daarnaast scoort de hygiëne laag; extra schoonmaak tijdens schooltijd is zeldzaam en scholen beoordelen hun eigen wc’s gemiddeld met een 4 tot 6.

Problemen met toiletten ‘onacceptabel’

Mariël Croon, directeur MDL Fonds: „Het is onacceptabel dat een basisvoorziening als een schoon en rustig toilet op zoveel scholen ontbreekt. We weten dat slechte toiletten kinderen ziek maken. Er moeten duidelijke richtlijnen komen en scholen moeten worden ondersteund om beleid te maken. Wij blijven dit probleem aankaarten, ook in de politiek, en ontwikkelen lesmateriaal om scholen te helpen.”

Kinderarts Marc Benninga: „Het aantal kinderen dat buikproblemen ervaart, omdat ze hun ontlasting ophouden is alarmerend hoog. Daarom moeten scholen leerlingen een ‘gezonde poepomgeving’ aanbieden.”

Middelbare scholieren mogen vaak niet naar de wc

54 van de 80 onderzochte scholen hebben een toiletbeleid, met afspraken over onderhoud en gebruik. Op 63 procent van de basisscholen mogen kinderen tijdens de les naar de wc; op middelbare scholen is dat maar 39 procent. Daardoor moeten leerlingen hun behoefte ophouden, met gezondheidsklachten als gevolg. Scholen met een toiletbeleid scoren beter op hygiëne en toiletvrijheid. Op scholen zonder beleid rust er volgens personeel vaker een taboe op poepen.

Reacties