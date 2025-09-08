Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tandarts terug in basispakket? Zo ver willen politieke partijen gaan

De meeste politieke partijen willen de tandarts terug in het basispakket. Dat blijkt uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. De plannen lopen uiteen van een gratis controle per jaar tot het volledig vergoeden van alle mondzorg.

GroenLinks-PvdA wil naast een tandarts- of fysio­bezoek ook brillen voor kinderen, spraakcomputers en anticonceptie in het basispakket. Volt pleit voor „preventieve en acute mondzorg”. De Partij voor de Dieren wil behalve mondzorg ook anticonceptie, hiv-preventiemiddel PrEP en begeleiding bij borstvoeding toevoegen. De SP wil dat „alle bewezen preventieve zorg” volledig wordt vergoed, zoals tandartscontroles, hulp bij stoppen met roken en leefstijlbegeleiding.

‘Jaarlijkse tandartscontrole is geen luxe’

„De tandarts komt weer in het basispakket, omdat een gezond gebit geen luxe is”, schrijft de PVV. FVD wil dat anticonceptie, fysiotherapie en tandzorg in het pakket komen, maar dat bepaalde vaccins eruit gaan. JA21 zegt als enige partij helemaal niets over mondzorg of het basispakket.

D66 en NSC willen een jaarlijkse tandartscontrole verzekeren. De SGP schrijft over „tandheelkundige controle”, maar noemt geen aantal.

De VVD en BBB kiezen juist voor minder zorg in het basispakket. Volgens de VVD moeten „minder goede behandelingen” eruit. De partij vindt dat een kleiner basispakket nodig is om bijvoorbeeld defensie-uitgaven te betalen. Het CDA wil „strenger en transparanter” toetsen welke zorg vergoed wordt. Een deel van de plannen staat nog in conceptprogramma’s. Die kunnen dus nog veranderen, al gebeurt dat meestal nauwelijks. DENK is de enige partij die nog geen programma heeft gepubliceerd.

Wie profiteert van mondzorg in het basispakket?

Levert de tandarts terug in het basispakket je voordeel op? Dat hangt van een boel dingen af. Een tandartscontrole kost meestal enkele tientjes, net als een röntgenfoto. Een gemiddeld tandartsbezoek voor een gezond gebit kan dus zomaar honderd euro kosten. Met een vulling of wortelkanaalbehandeling is het vaak een paar honderd euro.

De meeste zorgverzekeraars bieden al aanvullende pakketten voor mondzorg. Een tandartsverzekering met 250 euro dekking tik je voor 15 euro per maand op de kop. Wie weinig zorg nodig heeft, is nu vaak goedkoper uit met zelf betalen. Zorg uit het basispakket is echter voor iedereen. Daarin zit bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis en tandzorg voor kinderen. Op bijna alle zorg in het basispakket geldt ook het eigen risico. Vooral grootgebruikers van mondzorg gaan dus van deze verandering profiteren.

