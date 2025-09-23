Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Supersnelrecht: eerste veroordelingen na geweld op Malieveld

Een 49-jarige man uit Amsterdam is vandaag veroordeeld voor geweld tegen de politie tijdens de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag. De politierechter legde hem een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een taakstraf van zestig uur op. Hij werd veroordeeld volgens het zogeheten ‘supersnelrecht’.

De man sloeg met een vlaggenstok op twee politievoertuigen. De officier van justitie had zes weken cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk. De veroordeling pakte dus lager uit dan de eis van het OM.

Ook een 36-jarige Rotterdammer kreeg dezelfde straf: twee weken voorwaardelijke cel en zestig uur taakstraf. Daarnaast moet hij 1000 euro betalen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het OM ging dit keer flink onder de eis zitten van de officier, zij had drie maanden cel geëist, waarvan een voorwaardelijk.

Supersnelrecht

Vandaag stonden de eerste veertien verdachten van de rellen voor de politierechter, onder wie drie minderjarigen. Het gaat om dertien mannen en één vrouw. In alle zaken werd direct uitspraak gedaan. In totaal zijn 37 mensen aangehouden.

Wat is supersnelrecht?

Bij supersnelrecht verschijnen verdachten vaak al binnen enkele dagen na hun arrestatie voor de rechter. Het wordt toegepast bij relatief eenvoudige zaken waarbij snel bewijs beschikbaar is, zoals geweld of vernieling tijdens demonstraties. Het doel is snelle duidelijkheid en een zichtbaar signaal aan de samenleving afgeven.

De straffen die bij supersnelrecht worden opgelegd, variëren meestal van taakstraffen en geldboetes tot korte (al dan niet voorwaardelijke) celstraffen. Zo kan iemand die tijdens rellen een agent aanvalt of een voertuig vernielt, nog diezelfde week een taakstraf, schadevergoeding of een celstraf opgelegd krijgen.

Rellen in Den Haag

Tijdens een demonstratie voor een strenger asielbeleid braken rellen uit, die volledig uit de hand liepen. Meer dan duizend betogers bezetten de naastgelegen A12. Er werden stenen en glas gegooid, agenten en journalisten belaagd en meerdere politievoertuigen vernield of in brand gestoken. Later werden ook bij het Binnenhof en het partijkantoor van D66 vernielingen aangericht. Er waren tientallen aanhoudingen en gewonden.

