Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grote stroomstoring in Groningen: dit is wat we tot nu toe weten

Van stoplichten die ineens op zwart staan tot duizenden huishoudens die zonder elektriciteit zitten: in Groningen is veel deze ochtend flink ontregeld door een grootschalige stroomstoring. Metro praat je hier bij over wat er aan de hand is.

Enexis Netbeheer, één van de zes regionale netbeheerders in Nederland, laat weten dat de stroomstoring is ontstaan tijdens werkzaamheden. Volgens woordvoerder Maartje Vermeer zitten maar liefst 6000 huishoudens in Groningen momenteel zonder elektriciteit. Het gaat om 357 postcodes van de binnenstad tot en met bedrijventerrein Euvelgunne in het zuidoosten van Groningen. Het UMCG valt nét buiten het gebied dat is getroffen.

Stroomstoring Groningen

Ook het verkeer zou flink ontregeld zijn: onder andere de verkeerslichten op het Europaplein zouden op staan op zwart staan. Ook het tankstation aan die weg is dicht. Alle informatieborden bij bushaltes staan op zwart, waardoor er voor reizigers geen informatie over actuele vertrektijden te zien is. Het filiaal van Albert Heijn aan het Zuiderdiep is vanwege de storing gesloten.

Daarnaast zouden meerdere auto’s voor de slagboom van de parkeergarage van de Ikea stilstaan. Volgens Dagblad in het Noorden is ook op de Vismarkt de stroom uitgevallen en kunnen klanten de Coolblue-winkel aan het Sontplein momenteel niet in. Ook zou er al een melding zijn binnengekomen van iemand die door de stroomstoring zit opgesloten in een lift.

Update: de stroomstoring is inmiddels verholpen.

Reacties