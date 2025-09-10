Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders laten in totaal 139 miljoen euro liggen, zo haal je jouw deel toch binnen

Nederlanders leverden vorig jaar bijna een kwart van hun statiegeldflessen niet in. Daardoor bleef er zo’n 139 miljoen euro aan statiegeld onbenut liggen, blijkt uit cijfers van statiegeldorganisatie Verpact.

In totaal werd 77 procent van de flessen met statiegeld teruggebracht, iets meer dan de 74 procent in 2023. Toch vindt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dit onvoldoende. Het doel is dat minimaal 90 procent wordt ingeleverd. Omdat dat percentage nog niet gehaald wordt, heeft de inspectie Verpact een dwangsom opgelegd.

Eerder schreef Metro al over een statiegeldloterij als oplossing tegen zwerfafval.

Hogere vergoeding statiegeld

De ILT ziet een verhoging van het statiegeld als mogelijke oplossing, maar Verpact denkt daar anders over. De organisatie wijst erop dat Nederland met 77 procent tot de Europese koplopers behoort. Volgens voorzitter Hester Klein Lankhorst helpt vooral een innameplicht: grote verkooppunten zouden verplicht statiegeldmachines moeten plaatsen.

Het statiegeldsysteem maakt deel uit van een bredere beweging naar een circulaire verpakkingsketen. In 2024 werd 76 procent van alle verpakkingen gerecycled, een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder. Het zogeheten circulariteitscijfer, hergebruik en recycling samen, bleef stabiel op 88 procent.

Voor metalen drankverpakkingen ligt de inzameling zelfs nog hoger: 83 procent komt terug. Toch benadrukt Verpact dat het statiegeldsysteem pas net is uitgebreid naar blikjes en dat gedragsverandering bij consumenten tijd kost.

Van plastic soep naar kringloop

Met meer dan 2000 nieuwe innamepunten en tientallen bulkmachines is er al vooruitgang geboekt. Maar zolang ruim één op de vijf flessen in de prullenbak of op straat belandt, is er nog een lange weg te gaan.

Voor consumenten is de rekensom simpel: 139 miljoen euro ligt letterlijk voor het oprapen als iedereen de flessen gewoon terug zou brengen.

