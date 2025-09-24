Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stakingen grondpersoneel zorgt bij KLM voor verlies van tientallen miljoenen: ‘Toekomst in gevaar’

KLM maakt zich ernstig zorgen om de gevolgen van de stakingsacties van het grondpersoneel. De laatste drie stakingen zouden al voor een verlies van minimaal 30 miljoen euro gezorgd, zo laat een woordvoerder weten. Als de actievoerders volgende week opnieuw het werk neerleggen zoals gepland, loopt dat bedrag op met nog eens minstens 10 miljoen euro.

KLM waarschuwde eerder ook al dat de stakingsacties de maatschappij tientallen miljoenen kosten en de toekomst van het bedrijf in gevaar brengt. Alleen vandaag al worden er honderden vluchten geschrapt.

Noodzaak om te besparen

„Wat het ingewikkeld maakt, is dat we al in een kostenbesparingsprogramma zitten, waarmee we 450 miljoen euro willen besparen in 2025. Maar door dit soort stakingsdagen loopt de noodzaak om te besparen nog verder op. Het betekent dat je op andere plekken weer besparingen moet realiseren”, aldus de woordvoerder. KLM werd het onlangs eens over een nieuwe cao met drie vakbonden: NVLT, VKP en De Unie. Ze spraken onder meer een loonsverhoging van 2,25 procent af. De achterban van de vakbonden FNV en CNV is het hier echter niet mee eens.

Stakingen grondpersoneel KLM voorlopig niet voorbij

KLM en de vakbonden FNV en CNV zitten momenteel in een impasse. „Wij doen er alles aan om het gesprek voort te zetten”, zegt de woordvoerder van KLM. De veel hogere looneis van FNV is echter „onhaalbaar en niet realistisch.” Dat leidt er volgens hem toe dat de kosten voor KLM verder oplopen, waardoor de maatschappij minder goed kan concurreren. FNV laat weten de acties voort te zetten, totdat er een ‘beter resultaat’ kan worden voorgelegd aan de leden. Volgende week woensdag is er volgens de bond weer een staking.

KLM staat al onder druk door concurrentie van goedkope maatschappijen en hoge vliegtaksen in Nederland, waardoor veel reizigers naar luchthavens in omringende landen uitwijken.

