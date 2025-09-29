Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Staking KLM gaat tóch niet door: wat is er aan de hand?

Woensdag zou het grondpersoneel van KLM wéér staken, maar dat is voorlopig van de baan. Wat is er allemaal aan de hand?

Het KLM-grondpersoneel wilde aanvankelijk voor de vierde woensdag op rij staken. De eerdere stakingen op 10, 17 en 24 september duurden respectievelijk twee, vier en zes uur. De vorige keren werden er talloze vluchten geschrapt. Afgelopen woensdag ging het om 119 geannuleerde vluchten en 70 vluchten waarvan de vertrektijd werd gewijzigd.

De staking op woensdag 1 oktober zou acht uur lang moeten duren: van 6.00 tot 14.00 uur. Hierdoor zouden er naar verwachting nog meer vluchten uitvallen. De drie eerdere stakingen van KLM-grondpersoneel hebben de luchtvaartmaatschappij tot nu toe minimaal 30 miljoen euro gekost, zei een woordvoerder. Als de actievoerders deze week opnieuw het werk zouden neerleggen, zou dat bedrag met nog eens minstens 10 miljoen euro stijgen.

Staking woensdag gaat niet door

Dat is dus voorlopig van de baan. Vakbonden CNV en FNV schorten de stakingen bij het grondpersoneel van KLM op. De bonden en de luchtvaartmaatschappij hebben besloten weer met elkaar te gaan onderhandelen onder leiding van een nog aan te wijzen bemiddelaar.

Volgens CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah lijkt er zowel bij de bonden als bij KLM bereidheid te zijn om nader tot elkaar te komen. Hij noemt het daarom „een goed moment om voor een andere route te kiezen”. De partijen geven zichzelf tot uiterlijk 1 november om met elkaar tot nieuwe cao-afspraken te komen.

De bonden hebben wel een minimumlijstje met eisen bij KLM neergelegd. Daarin vragen ze onder meer om extra loon voor het grondpersoneel en betere afspraken over de werk-privébalans. Volgens Amallah heeft KLM gezegd ook op dat minimumlijstje te kunnen bewegen. Maar hoe en wat precies zouden ze volgens hem alleen met een bemiddelaar willen bespreken. Amallah hoopt dat in de loop van deze week al een bemiddelaar gevonden kan worden.

FNV-campagneleider Jaap de Bie wijst er verder op dat de dreiging van stakingen niet helemaal is verdwenen. „Ons ultimatum blijft gewoon van kracht, dus als we er niet uitkomen kunnen we altijd weer gaan staken.”

Rechter was onder voorwaarden akkoord

Eerder vandaag ging de kortgedingrechter in Haarlem nog onder voorwaarden akkoord met de aangekondigde staking. Als voorwaarde stelde de rechter dat de bonden zorgen voor een minimale bezetting, zodat ook tijdens de staking nog wel vliegtuigen van enkele andere maatschappijen dan KLM kunnen worden afgehandeld. Dat gaat onder meer om toestellen van het Amerikaanse Delta en Air France. FNV-bestuurder John van Dorland liet eerder nog weten dat de bond de staking wil doorzetten.

„De rechter heeft ons gelijk gegeven en dat is een belangrijke overwinning”, zegt Van Dorland nu. „Maar wij willen bovenal een structurele oplossing die zekerheid biedt voor het personeel en de toekomst van KLM.”

✈️ Gevolg van staking? Delta en Air France zetten KLM aan de kant De onderhandelingspartijen werden vanochtend verrast door een aankondiging van luchtvaartmaatschappijen Delta en Air France. Zij hebben te kennen gegeven te stoppen met de grondafhandeling door KLM op Schiphol, waardoor er mogelijk banen verloren gaan bij het grondpersoneel. Dat is een opmerkelijke beslissing van Air France, omdat de Franse maatschappij en KLM tot dezelfde holding behoren. Volgens KLM hebben de maatschappijen het besluit mede genomen door de stakingen. De bonden spraken dat laatste tegen en zeiden te hopen dat KLM nu extra snel geneigd is om met hun nieuwe cao-afspraken te maken. Mogelijk heeft het nieuws de ontwikkelingen in het cao-conflict in een stroomversnelling gebracht en de weg naar nieuwe onderhandelingen geopend.

KLM wilde de actie vorige week laten verbieden omdat de bonden, anders dan bij de laatste staking, niet meteen beloofden dat stakers nog wel vliegtuigen van Delta zouden afhandelen. Bij de vorige staking deden ze dit nog wel. Maar de bonden ergerden zich er toen aan dat KLM dit werk door stakers liet doen, terwijl volgens de bonden eerst gekeken had moeten worden of er werkwillenden waren die de Delta-afhandeling op zich konden nemen.

Dat laatste gaf de rechter de partijen nu ook mee in zijn vonnis. Tijdens de zitting vrijdag verzwakte KLM haar eis al: de actie zou ook wat KLM betreft kunnen doorgaan, maar alleen als de bonden zouden instemmen met de Delta-toezegging. Dat laatste was ook volgens Schiphol cruciaal. Schiphol vreesde anders situaties waarin passagiers lang in vliegtuigen vast komen te zitten.

Wat is er aan de hand?

FNV en CNV zetten stakingen op voor meer loon en betere afspraken over de werk-privébalans. KLM kwam al tot een cao-akkoord met enkele andere bonden. Daarin was volgens KLM al de maximaal mogelijke loonsverhoging afgesproken: 2,25 procent, uitgesmeerd over twee jaar. Volgens FNV en CNV is dat laatste echter onvoldoende. Zij eisen een loonsverhoging van zes procent.

De luchtvaartmaatschappij en de vakbonden leken eerder nog in een impasse te zitten. „Wij doen er alles aan om het gesprek voort te zetten”, zei een woordvoerder van KLM eerder. De veel hogere looneis van FNV is echter „onhaalbaar en niet realistisch”. Dat leidt er volgens hem toe dat de kosten voor KLM verder oplopen, waardoor de maatschappij minder goed kan concurreren. KLM staat al onder druk door concurrentie van goedkope maatschappijen en hoge vliegtaksen in Nederland, waardoor veel reizigers naar luchthavens in omringende landen uitwijken.

KLM-baas Marjan Rintel zei vorige week bij Goedemorgen Nederland nog boos te zijn. „Dit is onnodig en enorm schadelijk voor KLM en voor de passagiers van KLM. We moeten vluchten schrappen en mensen moeten hun ticket omboeken.” Volgens haar klopt het rekenmodel van FNV niet en kan KLM de gevraagde loonsverhoging niet betalen.

