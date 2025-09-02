Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het gaat alweer slechter met jongeren, bijna de helft ervaart eenzaamheid en stress

Jongeren zitten vaker slecht in hun vel. De groep met wie het mentaal niet goed gaat, groeit nog steeds.

Het aantal jongeren met mentale problemen en suïcidale gedachten stijgt al jaren. Dat begon voor de coronapandemie, maar tijdens de periode van lockdowns en onzekerheid gingen onderzoekers een duidelijke trend zien. Na de pandemie bleef de gehoopte verbetering uit.

Jongeren slechter in hun vel

Huisartsen voerden in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw meer gesprekken met jongeren die last hebben van gedachten aan zelfdoding, of een poging tot zelfdoding hadden gedaan. Het aantal consulten over suïcide bereikte een nieuwe piek, laten cijfers van gezondheidsinstituut Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zien.

Vragenlijsten die ruim 5000 jongeren invulden, bevestigen de indruk dat ze iets vaker slecht in hun vel zitten. Bijna de helft (48 procent) van de ondervraagden voelde zich in de periode van april tot en met juni weleens eenzaam, een ongeveer even grote groep zei vaak stress te ervaren. Dat zijn lichte toenames. Het deel van de jongeren dat gedachten aan zelfdoding meldde, steeg van 13 naar 15 procent.

De meeste jongeren zeggen zich meestal gelukkig te voelen, maar die groep slonk wel iets: van 83 naar 81 procent.

School en schermgebruik boosdoeners

School staat voor jongeren bovenaan als stressbron. Vlak daarachter volgen hun overige verplichtingen, in het onderzoek samengevat als „alles wat ik moet doen”. Ook stress door wat anderen vinden en door persoonlijke problemen werden in de laatste onderzoeksronde vaker genoemd.

Metro schreef eerder al over een ander onderzoek die erop duidt dat jongeren gebukt gaan onder prestatiedruk. „In een wereld waar je als jongere moet voldoen aan een totaalpakket van torenhoge verwachtingen zijn je jongere jaren allang niet meer de leukste jaren van je leven”, zei voorzitter Lotte Prins van de Nationale Jeugdraad.

Naast factoren die in het onderzoek naar voren komen, wijzen artsen en psychologen vaak op overmatig gebruik van smartphones en sociale media. AJN Jeugdartsen wijt daar zelfs een ‘groeiende gezondheids- en welzijnscrisis’ aan. Jongeren tussen de 15 en 19 jaar spenderen gemiddeld 2 uur en 45 minuten per dag op social media. Zij zouden verstrikt raken in een vicieuze cirkel van telefoongebruik, slechte slaap en psychische klachten.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl.

