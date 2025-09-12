Redactie Metro
Scholen in Beverwijk en Heemskerk dicht: zorgen om wapenbezit en -misbruik onder jongeren

BEVERWIJK - Politie bij het Castor College, een van de middelbare scholen die gesloten blijft om veiligheidsredenen. Door onrust op sociale media onder jongeren blijven middelbare scholen in Beverwijk en Heemskerk gesloten. Ook werd een noodbevel afgegeven voor een groot deel van Beverwijk. ANP MICHEL VAN BERGEN
Zeker twee middelbare scholen in Beverwijk en Heemskerk blijven vrijdag gesloten. Dat volgt op een noodbevel dat is uitgevaardigd na recente veiligheidsincidenten tussen twee groepen in beide gemeenten. Enkele wijken in Beverwijk zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. „Het doel hiervan is mogelijk wapenbezit en wapenmisbruik tegen te gaan”, meldt de gemeente Beverwijk op X.

In elk geval het Castor College en vmbo-school Skills houden de deuren dicht, bevestigen die. Een medewerkster van Skills zegt dat dat besluit is genomen met de burgemeester en de politie. Een ANP-fotograaf ziet bij het Castor College in Beverwijk politie staan.

Het noodbevel is uitgevaardigd door burgemeester Martijn Smit van Beverwijk in samenspraak met de gemeente Heemskerk, het Openbaar Ministerie en de politie.

De gemeente en politie wilden nog niet reageren.

