Rode Kruis slaat alarm om schrijnende situatie Oekraïners: ‘Te weinig opvangplekken in Nederland’

Het Rode Kruis maakt zich ernstig zorgen om het tekort aan opvangplekken voor Oekraïners. Volgens de organisatie leidt het tekort tot steeds meer schrijnende situaties, zo zouden veel Oekraïners noodgedwongen op straat of in een auto slapen. Het Rode Kruis roept de overheid daarom op om voor genoeg opvangplekken te zorgen.

„Wat moet er nog gebeuren voordat de overheid in actie komt?”, zo vraagt Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis, zich hardop af. Veel Oekraïners worden volgens haar door gemeenten weggestuurd omdat er geen plek is en melden zich vervolgens ‘radeloos’ bij het Rode Kruis. In augustus deden 435 Oekraïners dit, wat een recordaantal is. Meer dan 75 van hen vertelden de hulporganisatie dat ze één of meer dagen op straat sliepen.

Het zou slechts het topje van de ijsberg zijn, omdat lang niet iedereen zich bij de hulporganisatie meldt. Hierdoor zou er ook totaal geen zicht zijn op waar mensen momenteel verblijven en zwerven er nog meer mensen op straat waarvan de overheid niet weet wie ze zijn. Het Rode Kruis pleit naast opvangplekken dan ook voor landelijke registratie om mensen goed in beeld te krijgen.

Schrijnende verhalen van Oekraïners

Volgens Segaar zijn de verhalen van mensen ‘schrijnend’. „Het gaat over een familie uit Oekraïne met een baby van 1 jaar oud die al een aantal dagen op een treinstation sliep. Of een jongen van 17 die dagenlang op straat zwierf, voordat hij bij ons aanklopte. Of een gezin van vier volwassenen dat anderhalve week in de auto sliep. Deze mensen hebben hulp nodig, geen dichte deur. We maken ons hier grote zorgen over. Al een jaar lang kloppen mensen bij ons aan. Vaak getraumatiseerd, gevlucht uit een land waar nog dagelijks aanvallen zijn en doden vallen. Wij zijn niet in staat om opvangplekken te realiseren voor mensen. Dat is een taak en morele plicht van de overheid.”

Meerdere nachten in auto geslapen

Ook Vluchtelingenwerk herkent het beeld dat het Rode Kruis schetst. De afgelopen weken hebben zich ook bij hen veel Oekraïners gemeld. „Zo moest een 1-jarige dreumes noodgedwongen meerdere nachten in een auto slapen en kon voor een vrouw van boven de 80 slechts met veel moeite een opvangplek geregeld worden”, aldus VluchtelingenWerk.

Ook die organisatie benadrukt dat het belangrijk is dat de overheid de regie pakt en samen met gemeenten voor genoeg opvangplekken gaat zorgen. Daarnaast pleit Vluchtelingenwerk ook voor een centraal registratiesysteem om te voorkomen dat mensen van de radar verdwijnen.

