Waar werden de rellen op het Malieveld door veroorzaakt? Dit vinden kiezers

Afgelopen zaterdag liep een demonstratie voor strenger asielbeleid op het Malieveld gierend uit de hand. Was dat wel of geen politiek geweld? Daar is veel discussie over. Veel kiezers vinden in ieder geval wel dat de schuld deels bij de politiek ligt, blijkt uit onderzoek.

De politie verrichte 37 aanhoudingen bij de demonstratie die uitmondde in rellen. Via het supersnelrecht zijn al enkele relschoppers veroordeeld. De ruiten van het partijkantoor van D66 werden ingegooid en de politie werd flink belaagd. Hierbij raakten vier agenten gewond. Ook ging een politieauto in vlammen op en werden meerdere politievoertuigen vernield. Relschoppers riepen nazi-leuzen, brachten de Hitlergroet en droegen NSB-symbolen, zoals de Prinsenvlag.

De schade aan het Binnenhof na de rellen wordt geschat op 55.000 euro, meldde het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vandaag. Bij het Tweede Kamergebouw zijn meerdere monumentale ramen ingegooid.

Discussie over oorzaak rellen Malieveld

Wie of wat de oorzaak is van de rellen, was de afgelopen week voer voor discussie. Volgens D66-leider Rob Jetten kwamen de rellen niet door voetbalhooligans, maar was het een uiting van politiek geweld. Beweringen dat hooligans een verder onschuldige demonstratie kaapten, wees hij van de hand.

Verschillende partijen vonden dat de VVD eromheen draaide de rellen extreemrechts te noemen. Daags na de rellen wilde VVD-minister Eelco Heinen (Financiën) niet spreken over politiek geweld. Vandaag nuanceerde hij die uitspraken iets. „Als een partijbureau wordt aangevallen, uiteraard is dat politiek.” Maar het gaat hem nog steeds te ver om de schuld bij partijen in de Tweede Kamer te leggen.

Harde toon oorzaak van rellen

Volgens de leden van het RTL Nieuwspanel ligt de schuld deels wél bij de politiek zelf. Twee derde stelt dat de harde toon in het politieke debat een van de oorzaken is van de uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld.

Deze mensen vinden vooral dat PVV-lijsttrekker Geert Wilders een te harde toon aanslaat. Niet alleen kiezers die op linkse partijen stemmen vinden dat, maar ook VVD’ers. Thierry Baudet staat op de tweede plaats. Hij deed onlangs een stap terug en gaf het lijsttrekker-stokje over aan Lidewij de Vos.

Ook Dilan Yeşilgöz (VVD) en Frans Timmermans (GL-PvdA) zouden te vaak een harde toon aanslaan. VVD-kiezers vinden dit vooral van Timmermans, en GL-PvdA-kiezers van Yeşilgöz. CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal en lijsttrekker van de ChristenUnie Mirjam Bikker worden eerder gezien als verbindend dan polariserend.

Steun voor boodschap Els Rechts

Meer dan de helft van de leden staat achter de boodschap van organisator Els Rechts, die demonstreerde „voor het behoud van ons mooie Nederland” omdat „rechtsgeoriënteerde Nederlanders zich zorgen maken en zich niet gehoord voelen”. Het zijn dan wel vooral kiezers van rechtse partijen als PVV, FvD, BBB en JA21 die dat vinden. Kiezers van linkse partijen en het CDA staan niet achter het doel van het protest.

Bijna iedereen keurt het geweld tegen politieagenten, journalisten en het brengen van de Hitlergroet af. Wel wordt het gebruik van de Prinsenvlag door 17 procent als acceptabel gezien. Die vlag is historisch beladen door de NSB. Volgens hen „is een vlag niet kwetsend” en valt het gebruik onder „vrijheid van meningsuiting”.

