Raymond Mens ontzet om optreden in Paradiso: ‘Walgelijk’

Toen de rap-punkgroep Bob Vylan op het Britse muziekfestival Glastonbury optrad, riep de frontman ‘dood aan de IDF’. Gisteren stond de muziekgroep ook in Amsterdam op het podium, in Paradiso, en klonk de leus weer. Daar komt nu flink wat kritiek op, onder meer vanuit Raymond Mens en het Centraal Joods Overleg (CJO).

Raymond Mens sprak zijn verontwaardiging gisteren uit tijdens De Oranjezomer, wat je in de video hierboven ziet. Zo noemt hij de leus „walgelijk”. Het CJO wil een optreden van Bob Vylan vanavond verbieden.

Bob Vylan

De groep staat op de planning om vanavond in poppodium Doornroosje in Nijmegen op te treden, maar als het aan het CJO ligt, gaat dat niet door. Met ‘IDF’ wordt het Israëlische leger aangeduid, het Israëlisch defensieleger.

Bob Vylan zou ook morgen in poppodium 013 in Tilburg optreden, maar dat optreden is geschrapt. De popzaal doet dat na uitspraken die de groep zaterdag tijdens de show in Paradiso deed. Volgens onder meer De Telegraaf riep de band onder andere „fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat”.

IDF

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Hamas een aanval uitvoerde op een Israëlisch festival, op 7 oktober 2023. Daarbij vielen 1139 doden aan Israëlische zijde. Het Israëlische leger heeft sindsdien hard teruggeslagen en heeft volgens meerdere organisaties, zoals Amnesty International en de Verenigde Naties, een hongersnood en genocide van het Palestijnse volk op haar geweten. Zo zijn er al meer dan 50.000 Palestijnen vermoord door het Israëlische leger, waaronder zeker 184 journalisten.

De kritiek tegenover het beleid van Israël en de daden van het Israëlische leger klinkt steeds luider. Onlangs maakten meerdere landen – waaronder Nederland – nog een statement door aan te geven niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival in 2026 in Wenen als Israël mag meedoen. Ook willen meerdere landen de Palestijnse staat erkennen, waaronder België, Noorwegen, Spanje en Ierland.

Reacties