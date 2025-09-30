Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nog een maand tot verkiezingen: PVV blijft volgens nieuwe peiling de grootste met 31 zetels, D66 wint terrein

Met nog een maand te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen blijft de PVV de grootste partij van het land. Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van Ipsos I&O.

D66 is de enige partij die in de afgelopen weken duidelijk groeide, vooral ten koste van andere linkse partijen.

PVV blijft de grootste in nieuwe peiling

De PVV staat op 31 zetels en blijft daarmee ruimschoots de grootste. Het CDA volgt met 25 zetels, GroenLinks-PvdA staat op 23.

De peiling laat zien dat de gewelddadige demonstratie in Den Haag van 20 september nauwelijks invloed heeft gehad op het stemgedrag.

D66 groeit dankzij Rob Jetten

D66 stijgt van 13 naar 15 zetels. Vooral lijsttrekker Rob Jetten speelt daarbij een belangrijke rol: hij wordt door links-progressieve kiezers hoger gewaardeerd dan Frans Timmermans of Jimmy Dijk. Meer dan een derde van de D66-kiezers noemt hem de belangrijkste reden om voor de partij te kiezen.

Wantrouwen in de politiek Een groot deel van de Nederlandse kiezers heeft weinig vertrouwen in de landelijke politiek. Ook verwachten ze niet dat het na de komende verkiezingen beter wordt. Dat bleek uit het Prinsjesdagonderzoek van Ipsos I&O in opdracht van de NOS waar Metro eerder over schreef.

CDA en GL-PvdA blijven in subtop

De winst van D66 komt deels doordat kiezers overstappen van GroenLinks-PvdA en NSC. Veel kiezers waarderen de middenkoers van de partij en de nadruk op praktische oplossingen.

Daarmee groeit D66 voorzichtig uit tot een alternatief voor kiezers die zich niet volledig thuis voelen bij de traditionele linkse partijen.

Rellen weinig effect

De Haagse rellen hebben de politieke verhoudingen nauwelijks veranderd. Kiezers beoordelen de gebeurtenissen sterk door hun eigen politieke bril. Een derde noemt het politiek geweld, anderen zien het als puur crimineel gedrag. Wel vindt een ruime meerderheid (71 procent) dat partijen de rellen gebruiken voor politiek gewin, al verschilt sterk welke partij ze daarbij aanwijzen.

