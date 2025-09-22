Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie schiet 15-jarige dood in Capelle aan den IJssel na gewapende beroving, dit weten we tot nu toe

Een 15-jarige jongen is gistermiddag doodgeschoten door de politie in Capelle aan den IJssel. Het gebeurde bij een vestiging van McDonald’s aan de Hoofdweg. Aan het schietincident ging een beroving van een fatbike op het Wisselspoor vooraf. Daarbij gebruikte de verdachte een vuurwapen.

Voordat een agent van de Rotterdamse politie de gewapende verdachte neerschoot, is die persoon „heel vaak gewaarschuwd”, zegt een politiewoordvoerder ter plaatse tegen de NOS.

„We hebben tegen hem gezegd: ‘Je bent aangehouden, wij zijn de politie. Blijf staan, laat het wapen vallen’. Uiteindelijk heeft hij niet geluisterd, is hij gaan rennen en hebben wij geschoten.”

De 15-jarige is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij hem is een vuurwapen gevonden, bevestigt de politie.

Veel mensen getuigen van de schietpartij in Capelle

Veel mensen, onder wie jonge kinderen, waren gistermiddag getuige van de dodelijke schietpartij. „De aanwezigheid van jonge kinderen maakt de impact van het incident extra groot”, laat de burgemeester van Capelle aan den IJssel, Joost Manusama, weten in een schriftelijke reactie. „Voor de nabestaanden van de overleden jongen is dit een groot verlies. Ook realiseer ik dat dit incident diepe indruk heeft gemaakt op alle omstanders die het hebben gezien. Zeker voor kinderen kan dit schokkend en beangstigend zijn.”

Ondanks alle vragen en emoties die het incident oproept, vraagt de burgemeester om geduld om te wachten tot het onderzoek naar het incident is afgerond. „Pas daarna kunnen we conclusies trekken. Ik roep iedereen dan ook op om niet te speculeren en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.”

Manusama roept mensen op om elkaar te steunen en samen sterk te zijn. „Als gemeente zorgen wij dat er hulp beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist op moeilijke momenten moeten we er voor elkaar zijn en oog voor elkaar hebben.”

Slachtofferhulp voor getuigen

De bezoekers en medewerkers van de McDonald’s in Capelle aan den IJssel die mogelijk getuige zijn geweest van de dodelijke schietpartij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Over hoeveel mensen er getuige waren en hoe zij dit hebben ervaren, wil de zegsvrouw niets kwijt. „Het restaurant is na het incident gesloten en blijft dicht totdat het onderzoek naar het incident is afgerond. Maandag hebben we een bijeenkomst voor het personeel belegd.”

