Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pepperspray wordt misschien legaal: waarom is dat nu nog verboden?

Het demissionaire kabinet denkt erover om pepperspray toe te staan voor burgers. De aanleiding is de moord op de 17-jarige Lisa, twee weken geleden.

De discussie draait om een gevoel van veiligheid, vooral bij vrouwen die zich willen kunnen verdedigen tegen zinloos geweld. Metro schreef al eerder dat 9 op de 10 Nederlandse vrouwen zich onveilig voelen in het donker. Maar zo’n klein busje met prikkelende spray is nog steeds verboden, en strafbaar, in Nederland. Waarom is dat zo?

Waarom is pepperspray verboden?

Pepperspray valt in Nederland onder de Wet wapens en munitie. Dat betekent dat het juridisch wordt gezien als een wapen, net als een vuurwapen. Burgers mogen het dus niet zomaar op zak hebben. Het idee achter dat verbod: voorkomen dat het middel misbruikt wordt, bijvoorbeeld bij een straatroof of vechtpartijen. Alleen politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren mogen het officieel gebruiken.

Toch schuurt dat verbod al langer. In veel andere Europese landen ligt pepperspray namelijk gewoon in de schappen, vaak met de gedachte dat het een laagdrempelige manier is om jezelf te beschermen. Minister Van Weel van Justitie wil daarom onderzoeken of legalisering op een simpele, snelle manier kan.

Wat is pepperspray precies? Pepperspray is een klein spuitbusje gevuld met een extract van chilipepers. Het middel werkt door het veroorzaken van een felle prikkeling van ogen en slijmvliezen, waardoor iemand tijdelijk niet meer kan zien en moeilijk kan ademen. Het effect houdt meestal enkele minuten aan, net lang genoeg om te vluchten of hulp te zoeken. Het is dus bedoeld als afschrikmiddel, niet als wapen om blijvend letsel toe te brengen.

Roep om zelfbescherming klinkt luid

Geweld tegen vrouwen is volgens minister Van Weel een „veelkoppig monster” dat op meerdere fronten moet worden aangepakt: van straatintimidatie tot onveilige plekken in de stad. De politieke druk om snel iets te doen is dan ook hoog. Zeker nu geweld tegen vrouwen de laatste tijd zo in opspraak is, mede door de moord op de 17-jarige Lisa. Zo organiseerden de Dolle Mina’s afgelopen weekend een fietstocht om de nacht terug te eisen, wat je in de video hierboven ziet.

Ook was er de afgelopen tijd een enorme run op zelfverdedigingsmiddelen. De boodschap is dan ook duidelijk: we willen ons veilig voelen op straat. Kamerleden wijzen erop dat in Nederland bijna elke week een vrouw of meisje door geweld om het leven komt. Daarbij klinkt de roep om meer zelfbescherming steeds luider.

Strenge regels blijven gelden

Voorlopig blijft de wet echter streng: wie met pepperspray op zak wordt betrapt, kan rekenen op een boete van honderden euro’s of zelfs een strafblad. De vraag is dus niet alleen of het kabinet de regels durft te versoepelen, maar ook hoe snel dat kan gebeuren.

Reacties