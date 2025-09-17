Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onbegrip vanwege ‘plotselinge commotie’ om Beverwijk: ‘Het is daar al jaren niet veilig’

Zeker twee middelbare scholen in Beverwijk en Heemskerk sloten afgelopen vrijdag de deuren vanwege geweld en dreiging tussen twee jeugdgroepen in die gemeenten. De (lokale) politiek reageerde geschokt, maar er is ook onbegrip vanuit een andere hoek. Zo zegt journalist Jacky de Vries bij Nieuws van de Dag dat Beverwijk ‘al jaren’ niet veilig zou zijn, en dat dat voor velen een bekend feit is.

Het ging vrijdag om het Castor College en vmbo-school Skills. Demissionair justitieminister Foort van Oosten reageerde geschrokken op het noodbevel om de scholen te sluiten. „Het is ontzettend treurig dat de scholen hebben moeten besluiten dit te moeten doen, dat wil je als school niet”, aldus Van Oosten. „Maar blijkbaar is de situatie dusdanig geëscaleerd door al die onlineberichten dat men zich hiertoe genoodzaakt heeft gevoeld. Ik hoop dat het bij deze dag mag blijven.”

Aanhoudingen in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem

Inmiddels zijn er drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een ernstige mishandeling en beroving tussen het conflict tussen deze jeugdgroepen. De laatste aanhouding vond maandagavond plaats, maar de politie heeft niet bekendgemaakt wie de verdachte is en waar deze woont.

Maandagavond zei politiechef Hamit Karakus van de eenheid Noord-Holland in talkshow Pauw & De Wit dat nog geen slachtoffers zich hadden gemeld bij de politie. Het is volgens de chef goed mogelijk dat een slachtoffer in dit conflict ook een dader kan zijn. Ook ouders van mogelijke daders meldden zich overigens niet bij de politie, ondanks dat de mishandeling is gefilmd en ze hun kind mogelijk konden herkennen. „Dat vind ik nog zorgelijker”, aldus Karakus.

‘Al jaren onveilig’

Volgens journalist Jacky de Vries, die in de omgeving woont van waar zich dit afspeelt, is deze problematiek al jaren bekend. „Het lachen is ons een beetje vergaan in Beverwijk en Heemskerk, want dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen”, vertelt hij in Nieuws van de Dag. „Ik vind het heel choquerend dat iedereen er verbaasd over is. Zes jaar geleden werd er al een hele buurt geterroriseerd door jongeren, komt de landelijke politiek kijken met ‘dit mag nooit meer gebeuren’, en zes jaar later zitten we er weer mee.”

Volgens De Vries is er geen antwoord voor en geen grip op dit probleem. „Dat is doodzonde. Die buurt is niet sinds vrijdag onveilig, die is al jaren onveilig.” In de video hierboven zie je wat andere experts over dit probleem te zeggen hebben.

Vorige Volgende

Reacties