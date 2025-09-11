Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NL-alert gestuurd om vreemde lucht: wat is er aan de hand?

Voor mensen in Brabant was het vanochtend even schrikken: zij werden wakker van een luid NL-alert op hun telefoon. De reden? Een geurstoflek in België die ervoor kan zorgen dat er in Brabant een gaslucht kan worden geroken, met name rond Eindhoven. Omdat er in korte tijd ontzettend veel meldingen over de lucht binnen zijn gekomen, is er besloten om een NL-alert te sturen.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat weten dat de vreemde geur in heel Oost-Brabant kan worden geroken, maar ook bij de veiligheidsregio Brabant-Noord zijn volgens hem al meldingen binnengekomen. Hij denkt dat de geur in een groot deel van het zuiden van Nederland waargenomen kan worden. Volgens Omroep Brabant is de gaslucht vooral heel sterk in Luyksgestel en Bergeijk.

Wat is een NL-alert?

Een NL-Alert wordt normaal gesproken gestuurd in levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, terroristische aanslag, ontploffing, of ernstig noodweer, om burgers in de directe omgeving te waarschuwen en informeren wat te doen om zichzelf in veiligheid te brengen. Het bericht verschijnt op mobiele telefoons en op digitale schermen, en bevat instructies om direct actie te ondernemen.

Is het gevaarlijk?

Het is dan ook niet zo gek dat veel mensen van de NL-alert zijn geschrokken. Toch is er geen reden voor zorgen: er is namelijk geen sprake van een gaslek in België, maar van een lek van een stof die zorgt voor een gaslucht. Een woordvoerder van Brabant Alert benadrukt dat het gaat om een lage concentratie van een geurstof die níet schadelijk is.

De waarschuwing is verzonden omdat er in korte tijd veel meldingen binnenkwamen bij de meldkamer en het belangrijk is dat zij zich alleen met daadwerkelijke incidenten bezighouden. De geuroverlast duurt naar verwachting tot zeker 09.00 uur. Mensen die last hebben van de geur kunnen hun ramen en deuren sluiten.

Reacties